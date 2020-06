MIONICA GRAD DOMAĆIN JUBILARNE 60. MEĐUNARODNE BICIKLISTIČKE TRKE ''KROZ SRBIJU''

Mionica će treći put za redom biti grad domaćin jedne od etapa Međunarodne biciklističke trke „Kroz Srbiju“, koja se ovog leta održava jubilarni 60. put.

Tim povodom je u Mionici u utorak održana konferencija za novinare, na kojoj su se obratili predsednik opštine Mionica Boban Janković, direktor trke Vladimir Kuvalja i generalni sekretar Biciklističkog saveza Srbije Saša Gajičić. Trka startuje 31. avgusta u Istočnom Sarajevu. Voziće se preko Zlatibora, Mionice, Požarevca, Beograda, sve do Novog Sada gde se završava 3. avgusta.

- Biciklistička trka ''Kroz Srbiju'' je događaj koji pored sportskog ima i turistički aspekt. Želimo da se pokažemo i kao dobri domaćini i da pokažemo naše turističke potencijale. Turistička promocija našeg kraja je nešto što je veoma značajno, kao i promocija cikloturizma koji vidimo kao razvojnu šansu. Zahvaljujući domaćinstvu trke „Kroz Srbiju“ Mionica poslednjih godina privlači veliki broj rekreativaca. U nedelju smo bili domaćini drugog po redu MTB Maratona i imamo sve više gostiju-ljubitelja cikloturizma - istakao je predsednik opštine Mionica Boban Janković.

Predsednik je dodao kako je sa predstavnicima Biciklističkog saveza Srbije razgovarao o tome šta je potrebno da Mionica kao lokalna samouprava uradi da bi jednog dana postala važna tačka i na svetskoj mapi biciklizma, po ugledu na neke francuske gradove koji su to uspeli zahvaljujući ''Tur de Fransu'' i da je uveren da je to moguće.

Direktor trke Vladimir Kuvalja je naglasio da pripreme za jubilarnu 60. Međunarodnu biciklističku trku ''Kroz Srbiju'' teku bez problema i najavio još jedan spektakl.

- Moj prvi posao oko organizacije trke je krenuo pre dve godine, iste godine kada je Mionica postala domaćin jedne od etapa i od tog momenta sam bio siguran da će dugo biti deo trke ne samo kao domaćin, već i kao partner. Kada smo prolazili ovim krajem prilikom određivanja trase podsetio nas je na francusku Provansu. Učesnici prošlogodišnje trke nisu mogli da veruju da Srbija ima ovako lepe predele i na to smo ponosni. Pojedini sportski događaji mogu da uspešno promovišu mnoge destinacije, a biciklizam je to najbolje pokazao. Svi znaju koliko ''Tur de Frans'' znači za promociju Francuske, Italije i Španije i postao je univerzalni događaj, a za Srbiju i Republiku Srpsku to je trka ''Kroz Srbiju'' - rekao je on.

Prema rečima generalnog sekretara Biciklističkog saveza Srbije Saše Gajičića, trka ''Kroz Srbiju'' je među prvima uspela da uđe u kalendar Svetske biciklističke federacije u vreme kada su mnogi sportski događaji otkazani zbog korona virusa i odmah su počele da stižu prijave iz najrazvijenijih biciklističkih zemalja.

- Nije bilo lako upustiti se u organizaciju jedne velike međunarodne manifestacije kao što je biciklistička trka ''Kroz Srbiju'', koja je uspostaljena daleke 1939. godine. Zbog zdravstvene situacije koja je zaustavila ceo svet borili smo se da dobijemo mesto u svetskom kalendaru. Uspeli smo da obezbedimo dobar termin, pred Svetsko prvenstvo i očekujemo veliki broj svetskih ekipa jer je kalendar skraćen. Zbog toga veliku zahvalnost dugujemo svim našim prijateljima, opštinama i svima koji podržavaju trku i slobodno mogu da kažem da se danas kada je teško prepoznaju oni najbolji. Mionica se pokazala kao odličan domaćin i ima šta da pokaže. I ove godine naći ćemo najbolju rutu kako bi lepi utisci iz ovog kraja otišli u svet - naveo je Gajičić.