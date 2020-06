TRI DANA, TRI TESTA I 40 BODOVA - Sutra počinje polaganje male mature, ovih 10 STVARI morate da znate

Sve je spremno za malu maturu koja će ove godine biti poprilično specifična, nakon višemesečne nastave na daljinu, ali i posebnih mera bezbednosti koje će biti preduzete po školama.

Kako bi đaci, ali i njihovi roditelji, bili do detalja upoznati sa onim što ih očekuje narednih dana, pripremili smo vam mali vodič sa svim potrebnim informacijama.

DATUMI

Mala matura će trajhati tri dana, od srede 17. do petka 19. juna. Sva tri dana od 9.00 do 11 časova. Osnovne škole objaviće privremene rezultate 23. juna do 8.00. Podnošenje žalbi je 23. juna od 8.00 do 15.00 časova.

Konačni rezultati biće objavljeni 28. juna do 8.00.

TESTOVI

Svršeni srednjoškolci će polagati tri testa: sutra, prvog dana, srpski, odnosno maternji jezik, u četvrtak matematiku, a u petak, poslednjeg dana, na redu će biti kombinovani test (zadaci iz biologije, fizike, hemije, istorije i geografije).

BODOVANJE (1)

Đaci ukupno mogu da sakupe 100 bodova i to po principu - 60 koje će poneti iz škole, kao i 40 sa testa. Učenici mogu da steknu i dodatne bodove, ako su osvajali nagrade na takmičenjima iz predmeta u osmom razredu. Do pre dve godine na snazi je bio drugačiji princip - 70+30.

BODOVANJE (2)

Kako se računaju bodovi koji se “prenose” iz osnovne škole? Računica je laka: uspeh iz šestog, sedmog i osmog razreda množi se sa četiri, sabiranjem ova tri broja dobija se iznos bodova za uspeh u školi. Na primer, ako je učenik sve tri godine završio razred sa uspehom 4,50 onda je računica 4,50+4,50+4,50x4 što daje 54 boda.

Đaci mogu da dobiju dodatne bodove i to sa međunarodnih takmičenja (prvo mesto 12, drugo 10, treće 8 poena) i republičkih (prvo 6, drugo 4, treće 2 boda).

BODOVANJE (3)

Sva tri testa nose maksimalno 40 bodova. Test iz matematike i srpskog jezika po 13, a kombinovani test 14 bodova. Ovakav način bodovanja primenjuje se od školske 2017/2018. godine. Do pre dve godine na snazi je bio drugačiji princip - 10+10+10.

MINIMUM BODOVA

Svi učenici koji žele da upišu četvorogodišnju srednju školu, moraju da imaju najmanje 50 bodova. Ako ne ostvare ovaj broj bodova moraže da upišeu srednju školu u trajanju od tri godine.

POSEBNI PROGRAMI

Svi učenici koji žele da upišu muzičku, baletsku ili dizajnersku školu, gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnosti kao što su filološka, fizička i matematička, školu u kojoj se deo nastave odvija na stranom jeziku i školu za talentovane učenike, polažu i poseban prijemni ispit, koji se održava pre završnog ispita, na kojima se vrednuje talenat i znanje iz oblasti u kojoj žele da nastave dalje školovanje.

KORONA MERE

Zbog epidemije koronavirusa koja je i dalje na snazi u Srbiji, biće preduzete posebne mere bezbednosti. U u učionici ne sme biti više od devetoro dece sa dva dežurna nastavnika. Učenicima je preporučeno da nose maske, dok je nastavnicima to obavezno. Nadležni apeluju na roditelje da ne šalju decu ako imaju bilo kakve simptome i da sačekaju avgustovski rok.

ČUVANJE TESTOVA

Zbog propusta proteklih godina, sada imamo centralizovanu štampu, pripremu i distribuciju u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja. Članovi komisije koja se bavila izradom zadataka, u Zavod nisu mogli da unesu telefone, samo olovke i papir, jer je sve pod kamerama. I faza štampanja potpuno je pokrivena video-nadzorom. Zatim sledi pakovanje testova u sigurnosne kese, pa u sigurnosne kutije, a kasnije distribucija od strane pošte u sigurnosnim kavezima ili vozilima koja su u pratnji policije.

Testove će direktori sutra preuzeti od 5.00 do 7.00 časova.

PREGLEDANJE TESTOVA

Ove godine je napravljen softver za ovu namenu, pitanja zatvorenog tipa pregledaće automatski, a pitanja otvorenog tipa slaće ovlašćenim nastavnicima da to urade putem računara. Nastavnici neće znati čiji test pregledaju, a svako otvoreno pitanje će biti poslato da ga pregledaju dvoje nastavnika kako bi se obezbedila nepristrasnost i izbegle eventualne greške.