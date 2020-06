Promocija knjige „Dnevnik ratnog hirurga” dr Miodraga Lazića održana u Oficirskom domu u Nišu

Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je danas promociji knjige „Dnevnik ratnog hirurga” dr Miodraga Lazića iz edicije „Ratnik” u izdanju Medija centra „Odbrana” Ministarstva odbrane u Oficirskom domu u Nišu.

Skup je počeo minutom ćutanja, čime je odata pošta nedavno preminulom hirurgu dr Miodragu Laziću. Kako je istakao ministar Vulin na današnjoj promociji, ovaj događaj je prilika da se još jednom setimo istinskih heroja naših života – „svih onih tihih, strpljivih, mirnih ljudi koje ne primetite dok stvari ne postanu zaista teške i nerešive, onda shvatite da postoje ljudi koji su toliko hrabri i vredni“.

- Doktor Lazić je čovek koji je svojim životom zadužio ne samo Niš, nego Srbe gde god da žive. Ovo je naša prilika da mu kažemo hvala. Njegove dnevničke zabeleške objavili smo u Ediciji „Ratnik“ gde se objavljuju uspomene naših najvećih ratnika i komandanata. Doktor Lazić je bio jedan od njih, jedan od najboljih, najhrabrijih, jedan od onih za koga poželite da ste ga poznavali kada slušate od ljudi koji su život proveli sa njim. Ovo je način da Vojska Srbije kaže za kakve se vrednosti zalažemo, za kakve ljude se borimo, kakve ljude želimo zauvek da pamtimo. Ovo je naš način, a verujem da i svi ostali i da Grad Niš ima razloge i načine da se još dugotrajnije, još glasnije, zahvali svom sugrađaninu i da mu kaže koliko ceni njegov život i njegovu žrtvu – rekao je ministar Vulin.

Na početku promocije, urednik izdanja Miroslav Toholj istakao je da je reč o knjizi velikog čoveka i rodoljuba, velikog lekara spasitelja koji je spasio živote mnogih civila, ranjenika i boraca Republike Srpske. Toholj je podsetio da je reč o 12. knjizi iz edicije „Ratnik“, čiji je idejni tvorac ministar Vulin, a edicija se odnosi i na vojsku i na srpsku kulturu, koje se prožimaju.

Govoreći o dr Laziću, kao i o okolnostima u kojima je dnevnik nastao, pisac pogovora prof. dr Goran Maksimović, ukazao je na tri dimenzije ovog dnevničkog zapisa – istoriografsku, koja oslikava događaje koji su obeležili vreme u kome je kao ratni hirurg dr Lazić radio, druga dimenzija je unutrašnji emotivni doživljaj kao čoveka koji je bio suočen sa velikim bolom zbog stradanja ljudi i saosećanja sa njihovim porodicama i treća dimenzija koja se odnosi na sferu geopolitike, odnosno o događajima iza ratne scene.

Govoreći o značaju knjige, on je istakao da ovo izdanje je s distancom od 25 godina novo iskustvo čitanja i snažniji i autentičniji doživljaj rukopisa dnevnika.

- On obuhvata ratni period od avgusta 1991. godine, kada je dr Lazić otišao kao dobrovoljac hirurg na prostor Republike Srpske Krajine, zatim proleće 1992. godine kada aktivno počinje da piše dnevnik, do dolaska na sarajevsko ratišta kada je do kraja 1995. i početka 1996. godine vodio dnevnik i opisao više od 3.500 operacija izvedenih u ratnoj vojnoj bolnici kod Sarajeva – rekao je dr Maksimović i naglasio da je u knjizi opisan niz neobičnih sudbina koje je čine „gustom, dinamičnom, emotivnom i snažnom“ i koja predstavlja dr Lazića upravo onakvim kakav je on i bio.

- Ovo je njegova knjiga duboke odanosti srpskom narodu. Ovaj dnevnik u velikoj meri demistifikuje onu lažnu ratnu propagandu protiv srpskog naroda u Sarajevu i priču o lažnoj blokadi Sarajeva, jer ovo je priča iznutra – rekao je dr Maksimović i poručio da se čitajući knjigu „saznaje mnogo istina“.

Obraćajući se u ime porodice nedavno preminulog lekara na današnjoj promociji, sestrić dr Lazića Čedomir Ljubisavljević, zahvalio je na još jednoj prilici da se oda pošta čuvenom doktoru. On je istakao da je oproštaj od dr Lazića bio nesvakidašnji, u jeku epidemije i zabrane kretanja i okupljanja, ali i veličanstven, jer pojedinac i društvo mogu da nađu načina da se adekvatno oproste od svojih heroja koji su ih zadužili.

- Knjiga je njegov pokušaj da ostavi trag i da podigne još jedan spomenik tim tihim, nepoznatim junacima, ali i da sebi olakša. Taj papir je bio njegov prijatelj kojem se on radovao u teškim trenucima – rekao je Ljubisavljević.

On je zahvalio Vojsci Srbije i Medija centru „Odbrana“ na objavljenoj knjizi i dodao da je dr Lazić izuzetno poštovao vojsku i da je to naučio kao dete, jer je bio sin visokorangiranog oficira. Pred promociju u Nišu, Nina Vujošević, ćerka dr Lazića, istakla je da joj veoma znači što je knjiga i promocija novog izdanja prilika da se čuje o toj knjizi, kao i o stradanju srpskog naroda i njegovoj žrtvi iz prve ruke. Ona je istakla da je i tokom njegovog života bila svesna koliko su ga ljudi cenili na ovim prostorima, dodajući da je čula da je „najoplakivaniji i najpoštovaniji čovek uz patrijarha Pavla u novijoj srpskoj istoriji“.

- Ali nisam očekivala baš toliku tugu, da dve države u kojima živi srpski narod, kao i srpski narod širom sveta, žalo za njim. Srbi širom sveta su tugovali sa nama i njegovim kolegama. Drago mi je što je dobio slavu koju zaslužuje – poručila je ćerka Nina Vujošević.

U dnevniku dr Miodraga Lazića, nedavno preminulog lekara iz Niša, čiji su fragmenti pročitani okupljenima, opisane su borbe za proboj posavskog koridora, nazvanog „put života“, u junu 1992. godine, a potom borba za spasavanje života ranjenih civila i vojnika na sarajevskom ratištu gde je kao ratni hirurg proveo četiri godine. Promociji u niškom Oficirskom domu prisustvovali su i članovi porodice Lazić, gradonačelnik Niša Darko Bulatović, predsednik Skupštine Grada Niša Rade Rajković, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i brojni građani Niša.