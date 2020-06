GOSTI "NOVOG JUTRA": Naši građani bi ovo leto trebalo da provedu u Srbiji i upoznaju svoju zemlju!

Ovog leta naši ljudi bi trebalo odmor da provedu u Srbiji, jer ima toliko lepih i neistraženih mesta u našoj zemlji, saglasni su gosti Novog jutra.

Direkrtor "Srpskog telegrafa" Saša Milovanović komentarišući kilomentarske kolone na granicama rekao je da su Grci opet pokazali prijateljstvo prema Srbiji, s obzirom da je onima sa pasošem zemalja članica EU dozvoljeno kretanje ka većini drugih zemalja, dok je drugima to onemogućeno.

-To je dozvoljeno, iako je u toj istoj EU bio "pakao" sa brojem zaraženih i preminulih od koronavirusa - primetio je MIlovanović za Pink.

Kako smatra, ove godine bi građani Srbije trebalo leto da provedu u našoj zemlji, jer ima dosta lepih i neistraženih mesta.

Predsednik društva lobista Srbije Nenad Vuković se slaže da ovo leto treba da se provede u Srbiji.

On je, komentarući gužve, rekao da to razume, jer je to želja ljudi da shvate da se život vratio u normalu i da je moguće letovati što je jedna sasvim prirodna i racionalna želja.

-Ja mislim da su naši ljudi uvek spremni na rizik i na avanturu - rekao je Vuković.

-Potrebno je da se naši ljudi na našim banjama i planinama sreću i druže, čudna je stvar da ćete više pozanika sresti u Beču ili Rimu nego na srpskim planinama - rekao je on, ocenivši da bi taj trend trebalo da se promeni.

-Despotovac, Vrnjačka Banja, jug Srbije, toliko prelepih mesta ima i to ljudi koji su odande znaju - istakao je Vuković, dodajući da ljudi iz tih krajeva bi trebalo da budu neka vrsta ambasadora, da provedu svoje prijatelje, da ih ubede i da na jesen slušamo kako su se ljudi dobro proveli u Srbiji.