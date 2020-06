Maketa novog mosta preko Dunava u produžetku Bulevara Evrope koji će povezati Novi Sad sa obilaznicom u Sremskoj Kamenici, predstavljena je javnosti, a o četvrtom novosadskom mostu su govorili gradonačelnik Miloš Vučević i prof. dr Vuk Bogdanović sa Departmana za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka.

Projekat izgradnje mosta u Novom Sadu, na predlog Grada, a uz podršku predsednika Republike Srbije, Vlada je proglasila projektom od nacionalnog značaja.

- Izgradnja mosta više nije samo želja, to je plan za budućnost Novog Sada. Borimo se protiv svih zapreka, a mostovi nisu samo deo saobraćajne infrastrukture, već imaju snažnu simboliku i kulturološko i sociološko značenje. Kada smo otvarali Žeželjev most rekao sam da je vreme da pričamo o četvrtom mostu, jer smo se obnovom tek vratili na 1999. godinu. Ako budemo posvećeni u narednim godinama ovaj most je izvestan, a to dokazuje odluka Vlade da njegovu izgradnju proglasi projektom od nacionalnog značaja. Ovaj most sa pratećom infrastrukturom je u istom rangu kao autoput Miloš Veliki, ili Moravski koridor što znači kraće rokove i jednostavnije procedure. Samo za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa procena je da nam je potrebno 11 miliona evra, a ukupno oko 15 milijardi dinara, ali to nas neće obeshrabriti. Imali smo sastanke sa nekoliko svetskih kompanija koje su zainteresovane za učešće u ovakvom projektu. Preko Uprave za investicije i građevinsko zemljište, završili smo generalni projekat, a taj projekat se pred vama razrađuje kroz ovaj 3D koncept, odnosno maketu. Do kraja ove godine Grad će usvojiti plan generalne regulacije za most, a on je već ucrtan u generalnom urbanističkom planu. Plan je da 2021. godine raspišemo tender za izradu idejnog projekta, a onda idemo na jedinstveni tender za projektno-tehničku dokumentaciju i izvođenje. Ovaj most ima ekonomski potencijal i značaj u zaštiti životne sredine, ali simbolizuje novo doba u Novom Sadu koji je centar industrije 21. veka. Verujem u zajedništvo dobrih ljudi i snagu ovog grada – naglasio je gradonačelnik Vučević.

Prema rečima prof. dr Vuka Bogdanovića, Novom Sadu tri mosta nisu dovoljna, ako se uzmu u obzir statistički podaci od prošle godine koji pokazuju da grad ima preko 350.000 stanovnika i oko ‪120.000‬ registrovanih vozila.

- Ovaj most će dati poseban kvalitet našem gradu. Inače, kroz Srbiju prolazi najduži deo toka Dunava koji iznosi 583 km, a ovo će biti prvi most na toj dužini, koji će imati izvanrednu biciklističku infrastrukturu. Održivi razvoj saobraćaja zasnovan je na kvalitetnom biciklističkom saobraćaju, te ćemo i o tome voditi računa. Most će omogućiti rasterećenje najopterećenijeg putnog pravca u gradu, od Mosta slobode do Železničke stanice, duž Bulevara oslobođenja. Sve raskrsnice na tom potezu su pod velikim saobraćajnim pritiskom. Takođe, most će povezati državne puteve, Srem, Mačvu, Posavinu i Semberiju sa Bačkom i olakšati stanovnicima ovih regija pristup Novom Sadu – naglasio je rukovodilac izrade Studije smart plana za Grad Novi Sad koja je odgovorila na pitanje opravdanosti i benefita izgradnje novog mosta.