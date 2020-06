Vučević: Čuvamo eko sistem! Posadili smo 82.000 sadnica, što je duplo više nego u ranijim godinama

Rezultati akcije ''Za zeleniji Novi Sad'', u koju je uključena šira zajednica, a čiju realizaciju je koordinirao tim stručnjaka, predstavljeni su u Gradskoj kući. U prisustvu studenata Poljoprivrednog fakulteta, smera za pejzažnu arhitekturu koji su bili uključeni u aktvinosti, kao i članova Saveta gradonačelnika za pružanje stručne pomoći u ozelenjavanju i pošumljavanju gradskih površina, o akciji su govorili gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i prof. dr Saša Orlović koji predvodi Savet.

- Srećan sam što smo 2019. godine, formiranjem Saveta, napravili značajan iskorak u povećanju zelenih površina. Nije lako napraviti balans između urbanizacije i očuvanja eko sistema, dolazi do sukobljavanja interesa, jer kapital teži da se uveća, i ne ugrožavajući ekonomski razvoj, moramo zajedno voditi računa o kvalitetu životnog ambijenta. Da nije bilo epidemije, imali bismo neverovatne rezultate ove akcije, ali i ovako, posadili smo 82.000 sadnica, što je duplo više nego u ranijim godinama. Imali smo strategiju i vodilo se računa o tome gde, zašto i šta sadimo, ali i kako da održavamo to što smo zasadili. Cilj je da imamo 70.000 novih sadnica godišnje. Uredili smo Kamenički park, počeli smo radove na velikom parku između Novog naselja i Detelinare, krenuli u rekonstrukciju Dunavskog parka, a Limanski sada ima 30 posto više zelenila. Rekonstruisaćemo i Futoški park, a ugovorili smo i izradu katastra zelenila. To je projekat vredan 27 miliona dinara i sarađivaćemo sa nemačkim partnerima. Nastojaćemo da budemo primer drugima u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine, i krenućemo u pripremu aplikacije za kandidaturu za Zelenu prestonicu Evrope. Saradnja sa Univerzitetom i stručnjacima je intenzivnija nego ikada i ponosan sam na studente i profesionalce koji nas podsećaju na to da moramo ceo život da učimo, menjamo se i napredujemo u skladu sa zahtevima doba u kojem živimo – naglasio je Vučević.

Prof. dr Saša Orlović ocenio je da u urbanim uslovima gde ima dosta betona i asfalta, nije lako podići zelene površine, a da je to neophodno na putu stvaranja zdravijih i humanijih uslova za život.

- Novi Sad trenutno ima 12 m2 zelenila po stanovniku, želimo da te površine uvećamo, a procena je da u narednim godinama možemo da napredujemo najmanje jedan kvadrat po stanovniku. Posebnu pažnju posvetićemo vertikalnom ozelenjavanju, jer je mnogo zrgada i neophodni su zeleni zidovi. Takođe prioritetan nam je i zeleni prsten oko grada, a Projekat vetrozaštitnih pojaseva za Novi Sad je gotovo završen i on predviđa 500 km novih drvoreda koji će povećati prirodni diverzitet, čuvati od vetra, vezivati ugljen dioksid ublažavajući tako efekte klimatskih promena. Namera nam je da uvedemo monitoring sistem koji prati vitalnost stabala, pa da Novi Sad postane peti grad u svetu sa tako modernom tehnologijom koja se uklapa u koncept ''Pametnog grada'' – rekao je prof. dr Orlović i zaključio da se vidi veliki napredak od kako je gradonačelnik osnovao Savet, dodajući da to telo može imati važnu ulogu u kreiranju planskih urbanističkih dokumenata.