GRČKA PRAZNA, FALE TURISTI! Ovo su cene smeštaja, u kafićima i prodavnicama - evo šta Grci više NE NAPLAĆUJU

Grčki ugostitelji i hotelijeri žale se na dramatičan pad posete, samim tim i prihoda, a dodatnu muku im predstavlja činenica da su kazne za nepoštovanje mera protiv korone rigorozne. Iako je sezona zvanično počela, hoteli, apartmani, a samim tim i plaže, i dalje su prazni, što, međutim, nije uticalo na pad cena.

One su na nivou onih od prošle godine, ako ne i nešto više.

Trenutni gubitak većine grčkih preduzetnika zbog pandemije korone je čak 90 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

- Računamo da ćemo spasti turističku sezonu ako se vratimo barem na 50 odsto prihoda - naglašava jedan od ugostitelja.

Putarine, gorivo i smeštaj

Na putu do Grčke, pored gužvi, zatvorenih pojedinih prelaza i nasumičnog testiranja na Covid 19, prosečnoj srpskoj porodici u automobilu mogu stajati i putarina, ali i cene u letovalištima koje nisu niže nego prethodnih godina uprkos slaboj poseti.

Vožnja koridorom 10 od Beograda do Dimitovgrada košta 1.290 dinara. Cena vinjete u Bugarskoj je 8 evra i ono što bi vozači trebalo da znaju radi se o papirnom, a ne elektronskom dokumentu za koji se ne dobija fiskalni račun.

Konačno od prelaza Kulata-Promahonas do Halkidikija plaćaju se dve putarine u ukupnoj vrednosti 3 evra. Inače, u Grčkoj cena litra dizela iznosi 1,04 evra, a benzina 1,35 evra.Smeštaj je, naravno, jeftiniji u privatnim apartmanima nego u hotelima. Cena desetodnevnog apartmana za četvoročlanu porodicu kreće se od 300 do 350 evra, dok je u hotelu ta cena znatno viša - od 450 do 1.000 evra. Treba reći da zbog malog broja turista na Halkidikiju svega 10 odsto hotela radi.

Malo skuplje nego u Srbiji

Po dolasku na more većina turista odlazi u supermarkete, a tu ih čekaju u proseku za pet odsto veće cene nego u Srbiji.

- Cena hleba se kreće od 0,5 do 1 evro. Mleko košta od jedan do 1,2 evra. Kilogram paradajza se kreće oko 1 evra, dok kilogram lubenice iznosi 60 centi. Kajsije i breskve su skuplje, iznose oko 2,5 evra za kilogram - objašnjava prodavačica.

Veliki je raspon cena u zavisnosti od mesta gde se nabavlja.

- U prodavnici cena piva u limenci se kreće od 0,5 do jednog evra, a sokova od jednog do 1,5 evra. Paket od šest flaša vode od 1,5 litara košta od jednog do 1,2 evra. U kafićima i restoranima cena i piva i sokova iznosi od 3,5 do 4,5 evra. U tavernama čaša vina košta od 2,5 do 6 evra, a flaša vina od 19 do 52 evra - naglašava ugostitelj.

Ležaljke ni ne naplaćuju

Srpske turiste najviše u Grčkoj raduju prazne plaže. Ne toliko što je more samo njihovo, već zato što su ležaljke i suncobrani praktično besplatni.

- U Pefkohoriju možeš da koristiš suncobran i ležaljku i da ne platiš ništa pošto gotovo da nema gostiju. U Neos Marmarasu ležaljka i suncobran su besplatni, ali su korisnici obavezni da kupe barem piće koje se kreće od 3,5 do pet evra - apostrofira lokalni meštanin u Halkidikiju.

Inače, zbog mera zaštite od korone ležaljke na plažama su na rastojanju od 1,5 metara, dok su suncobrani na razdaljini od četiri metra.

Cenovnik (u evrima):

HRANA I PIĆE

hleb 0,5mleko, 1,2lubenica 0,6paradajz 1,0pivo 0,5-1,0sok 1,0-1,5voda 1,0-1,2giros 3piće u kafiću 3,5-5

SMEŠTAJ

apartmani 300-350 hoteli 450-1.000

OSTALI TOŠKOVI

litar dizela 1,04litar benzina 1,35maska 1,2