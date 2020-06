STIGLO LETO, ALI SAMO KALENDARSKI! Oblačan dan pred nama - KIŠA I GRMLJAVINA

Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19 C, najvisa od 19 do 25 C.

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima koji ce ponegde biti praćeni i grmljavinom.

U Beogradu umereno do potpuno oblačno i malo svežije sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 15 C, najviša oko 20 C.

Izgledi vrema u Srbiji za narenih sedam dana - do 28. juna:

U ponedeljak i utorak pretežno oblačno i svežije sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, lokalno i sa velikom količinom padavina. U utorak posle podne na severu postepeni prestanak padavina.

Zatimpromenljivo sa smanjenom cestinom kise i pljuskova. Temperatura od srede u postepenom porastu.