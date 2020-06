KATASTROFA U LJUBOVIJI! Obilne kiše napravile poplavu, bujica srušila magistralni most (FOTO)

Obilne padavine dovele su do izlivanje reke i potopa i u Ljuboviji.

RHMZ je u najavi objavljenoj u 17.50 sati saopštio da se tokom večeri i noći u većem delu Srbije oblačno sa kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom.

Ljubovija se našla u većem problemu, jer su potopljene nekolicina kuća, a takođe je bujica odnela i magistralni most.

- Intenziviranje padavina očekuje se u Banatu, Beogradu, delovima Srema, u centralnoj, a posebno u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, pa se do jutarnjih sati očekuje još dodatnih 15 do 30 mm, ponegde i preko 40 mm kiše - naodi se najavi RHMZ koja se odnosi na period od 17.47 sati, do sutra u 23.47 sati.

Nakon nekoliko sati padanja obilnih kiša, veliki deo Ljubovije je pod vodom, stanovnici se bore sa poplavama.