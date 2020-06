STEFANOVIĆ SA PREDSEDNIKOM OPŠTINE LJUBOVIJA! Pripadnici SVS-a i Žandarmerije pomažu komunalnim službama da bujica vode ne uruši most (FOTO)

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović sastao se sa predsednikom opštine Ljubovija Milovanom Kovačevićem, sa kojim je razgovarao o trenutnoj situaciji u vezi sa poplavama u ovoj opštini i merama koje će biti preduzete kako bi se zaštitilo stanovništvo.

Stefanović je trenutno sa predsednikom opštine u centru Ljubovije, gde je ugrožen jedan most usled velikih poplava i gde pripadnici SVS-a i Žandarmerije pomažu komunalnim službama da se ukloni granje koje nanosi bujica, kako se most ne bi urušio. Takodje, Stefanović i Kovačević obišli su i drugi most koji je vodena bujica srušila.

Inače, ministar policije stigao je oko 11 sati u Ljuboviju koja je usled obilnih padavina i izlivanja bujičnih potoka jedna od najugroženijih opština od poplava.

U Ljuboviji je inače poplavljeno više domaćinstava, a pripadnici Sektora za vanredne situacije evakuisali su sedam građana. Na terenu su osim pripadnika SVS-a i pripadnici Žandarmerije.