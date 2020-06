OD SUTRA DO GRČKE I PREKO EVZONIJA? Severna Makedonija otvara sve granice, ali je pitanje šta će i kada uradi druga strana

Severna Makednoija od sutra, 26. juna, otvora sve svoje granične prelaze bez obaveznog PCR testa i samoizolacije ili državne izolacije od 14 dana, objavili su mediji te zemlje, a ono što je i dalje nepoznanica to je da li će isto uraditi i grčka strana, konkretno na prelazu Bogorodica-Evzoni.

Situacija na ovom graničnom prelazu najviše zanima putnike iz Srbije koji planiraju letovanje u Grčkoj, jer to najbrži put do te zemlje.

Ono što je do sada bila informacija, takođe nezvanična, ali potvrđena iz iskustva naših ljudi, kao i iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA), jeste da je od pre nekoliko dana preko Evozija moguće preći ali samo za izlazak. Tuda su se naši građani još 22. juna vraćali iz Grčke za Srbiju, posvedočili su.

Prema nezvaničnim informacijama, koje su srpske turističke agencije dobile od Nacionalne turističke organizacije Grčke, granični prelaz Evzoni mogao bi u petak, 26. juna, da bude otvoren i za ulazak srpskih turista, iz pravca Severne Makedonije.

To praktično znači da bi svi koji kreću na letovanje mogli da skrate svoj put i umesto do sada dostupne rute preko Bugarske, iz Srbije na grčko more stignu dobro poznatom rutom kroz Severnu Makedoniju, koju su koristili godinama unazad.

Čeka se zvanična potvrda

- Još uvek nemamo zvaničnu informaciju, ali su nas kolege iz grčke Nacionalne turističke organizacije obavestile da je moguće da od petka Evzoni bude otvoren i za ulazak, a ne samo za izlaz iz Grčke. Očekujemo potvrdu te informacije - rekao je za "Blic" Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA).

Ukida se i ograničenje od 5 sati?

Osim toga, to sada je kroz Makedoniju bio moguć samo tranzit, odnosno zadržavanje od maksimalnih pet sati, a od sutra ni to ne bi trebalo da važi, takođe su nezvaninčne najave koje naši turistički poslanici dobiju od partnera iz Makedonije.

Seničić je u utorak potvrdio informaciju da građani Srbije mogu da koriste prelaz Evzoni, ali samo za povrtak iz Grčke, uz napomenu da ipak treba biti oprezan kada je u pitanju ovaj podatak.

- Informacija je tačna, ali moramo biti oprezni jer će zvanično ovaj prelaz u oba smera biti otvoren tek 1. jula, prema ranijim najavama. Za sada ne prave problem za izlazak iz Grčke, ali imam informaciju da je u petak bilo zatvoreno par sati jer su čekali odluku iz Atine - rekao je tada Seničić.

Sada se međutim spominje i 26. jun, te ostaje da vidimo da li će se to stura zaista i desiti ili tek 1. jula kako je još ranije najavljeno.

Podsetimo, građani Srbije koji su odlučili da idu na more u Grčku trenutno mogu da putuju preko Bugarske, gde je granica otvorena 15. juna. Najfrekventniji prelaz je Kulata-Promahonas, gde se uglavnom stvaraju velike gužve, pa zato kao alternatavu mnogi koriste prelaz Ilinden - Exohi.