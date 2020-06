Poznati meteorolog otkrio: Pandemije su se uglavnom javljale kada je nizak stepen UV zračenja (VIDEO)

Direktorka klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" Ivana Stašević Karličić rekla je da je kapacitet za adaptaciju na novonastale okolnosti je veoma širok.

-Najveći deo stanovništva se na koronu već navikao, a vidimo i opuštenost u ponašanju uprkos preporukama struke - rekla je Stašević Karličić za Pink.

Što se tiče uticaja klime na mentalno zdravlje, ona ističe da postoje dokazi o tome da postoji dosta značajan uticaj, naglasivši da ne misli na kratkoročne promene vremenskih prilika.

-To ne utiče do te mere na naše zdravlje, naročito na mentalno, jer ljudi nisu do te mere podložni spoljnim uticajima i da nije toga mi bismo kao vrsta nestali - rekla je Stašević Karličić.

Klimatolog i meteorolog Milan Stevančević istakao je da su se uglavnom pandemije javljale kada je nizak stepen UV zračenja.

-Već dve i po godine sunce je neaktivno i UV zračenje je došlo do istorijskog minimuma - naglasio je on.

Kako je objasnio, dvogodišnja ili trogodišnja mala aktivnost Sunca je prouzrokovala da se izgubio sezonski karakter gripa.