Marina Gajić Šuler (41) iz Šapca jedanaest meseci vodi lavovsku borbu da u Srbiju vrati osmogodišnjeg sina, kog joj je još uvek zakonski suprug, američki marinac Dejmon Vord Šuler (47) posle bračne svađe oteo i iz Italije odveo u Ameriku.

Marinina agonija i borba za dete traje gotovo godinu dana, a kaže da je sina poslednji put videla preko video poziva u aprilu.

„Sve je eskaliralo u avgustu 2019. godine“

Marina kaže da je fizičko i psihično nasilje trpela pune dve godine, međutim agonija se nastavila kada joj je oteo dete, i ta agonija još uvek traje.

- Moj suprug bio je profesionlani vojnik do 2015. godine. Međutim, od 2017. godine njegovo ponašanje počinje značajno da se menja, postaje jako agresivan prema meni. Sve je eskaliralo u avgustu 2019. godine kada smo se žestoko posvađali, tad me je tukao po glavi i pretio da ukoliko ga odvojim od deteta, on će da mi ga uzme i da ga nikada više neću videti – počinje Marina svoju ispovest za TV Pink.

Kaže da je nakon prvih batina koje je dobijala 2017. godine pokušavala da ga napusti i pobegne. Međutim, tada su se nalazili u Americi i zbog toga što nije imala američko džavljanstvo bila je nemoćna.

- U 2019. godini saznam da ima aferu i čvrsto odlučim da podnesem zahtev za američko državljanstvo koje i dobijem u junu, ali već u avgustu se dešava ta svađa nakon koje počinje agonija u kojoj se i danas nalazim – kaže ona.

Marina objašnjava da nema mesta gde nije tražila pravdu i da je „kucala na sva moguća vrata“.

- Kontakriala sam Ministarstvo pravde, a nakon toga sam se obratila i italijsnskom sudu gde sam imala tri advokata. Problem sa Italijom je što mi nismo njihovi državljani, već smo imali samo boravište tamo zbog posla mog supruga. U februaru su uspeli da spreče oca da dete izvede iz Italije bez moje saglasnosti. On se od tada nalazi na crvenoj poternici Interpola, a detetu je blokiran pasoš. Nakon toga, sudili smo se u Italiji i zabranjeno mu je da vodi dete u Ameriku i u bilo koju zemlju koja je u Šengen zoni – pirča ona i dodaje da je sve to vreme dete bilo kod oca, ali da ga te zabrane nisu sprečile da odevede dete.

Marina objašnjava da je njen suprug falsifikovao njenu saglasnost da može da izvede dete iz Italije.

- Ja tu saglasnost nikada nisam dala. Ovakav film čak nisam gledala. Pretio mi je često da mogu da dočekam "kraj", jer on ima prijatelje na visokim pozicijama koji bi mu to učinili. Takođe, prećeno je i mojoj majci – rekla je.

- Ne znam kako je sa detetom otišao u Ameriku. Samo mi je sitgla poruka da ako želim da vidim dete moram da odem u Ameriku – kaže ona.

„Uči dete da puca, ima ožiljke na telu od čaura“ Marina za TV Pink kaže da fotografije i snimke koje poseduju su dokaz da dete ne odrasta u humanim uslovima. -Postoje fotografije gde ljubavnica sedi na kičmi deteta i meditira, postoji snimak gde dete puca iz pištolja, nakog toga sam preko video poziva videla ožiljke na telu od čaura – rekla je ona.

„I dalje smo u braku, ali se on tako ne ponaša“

Marina kaže da su oni i dalje u braku, i da njen suprug ne može zbog toga da ima starateljstvo kao i da joj određuje kada i koliko može da vidi sina.

- Mi smo još uvek u braku, nismo razvedeni. Njemu još uvek nije dodeljeno starateljstvo. Ja svoje dete nisam čula od 9. aprila. Sve ovo vreme dete nije moglo da priča sa mnom bez prisustva oca, na svako moje pitanje dete mora da pogleda u oca i sačeka njegovo odobrenje. Živi kod njegovog prijatelja u Americi – kaže Marina i dodaje da je jedini način na koji može da komunicira sa svojim detetom su video pozivi.