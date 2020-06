Ovo je Zoran koji je SPREČIO OTMICU DEVOJČICE i postao heroj u Nemačkoj: Odmah sam potrčao za njim, a kada sam ga upitao da li je to njegovo dete, počeo je da se znoji, i priznao da nije... (VIDEO)

U Nemačkoj su učestale vesti o otmici dece, a upravo je jedan Srbin koji živi u toj zemlji, Zoran Z., uspeo da spreči takvo krivično delo i postao heroj o kojem pišu brojni nemački mediji.

Naime, iz jednog ograđenog igrališta u Berlinu, 18. juna uveče, jedan muškarac oteo je jednu devojčicu.

To je primetila jedna majka, koja se, kako prenose mediji, spremala da krene kući sa svojom ćerkom.

Na izlazu igrališta primetila je devojčicu koja je, u trenutku nepažnje njene majke, kratko razgovarala sa muškarcem, koji ju je uzeo i poneo na ramena.

O tom zapažanju žena je obavestila Zorana, koji je vlasnik jednog kioska. Zoran je odmah potrčao za muškarcem i zaustavio ga, te ga naterao da vrati dete.

"Upravo sam došao biciklom, kada mi je prišla jedna žena i rekla da jedan muškarac nosi dete koje mu ne pripada. Odmah sam potrčao za njim, par stotina metara. Kada sam ga upitao da li je to njegovo dete, počeo je da se znoji, i priznao da nije", preneo je ovaj događaj heroj Zoran u izjavi nemačkom "Bild-u".

Kazao je da je muškarac hteo da njemu preda dete, ali da na to nije pristao, već zatražio od njega da ga vrati tam odakle ga je uzeo. Tokom povratka do igrališta Zoran je upitao nepoznatog muškarca što je to učinio.

"Volim decu. Ne razumem kako nemački roditelji ostavljaju svoju decu samu kući sa dadiljama. Deca su nešto najvažnije, ona su naša budućnost", govorio ne neznanac.

Zoran kaže da je ponosan što je doprineo da se spasi dete.

"Hvala Bogu bio sam na pravom mestu u pravom trenutku", naglasio je on.