Er Srbija obnavlja letove iz Kraljeva, više letova iz Niša (FOTO)

Letom JU 2602 na relaciji Kraljevo-Beč danas u 8 časova Er Srbija je počela obnovu letova sa Aerodroma Morava u Kraljevu, trećeg aerodroma u Srbiji sa kojeg srpska nacionalna avio-kompanija obavlja saobraćaj.

Ujedno, Er Srbija nastavlja i sa ponovnim uspostavljanjem avio-saobraćaja sa Aerodroma Konstantin Veliki u Nišu.

Za sredu 1. jula najavljen je prvi let od Niša do Salcburga, a za četvrtak, 2. jula i prvi let do Hanovera posle prekida uzrokovanog pandemijom korona virusa, saopštio je nacionalni avio-prevoznik.

"Izuzetno smo zadovoljni što postepeno obnavljamo sve više letova i tako proširujemo našu ponudu sa svih aerodroma sa kojih letimo u Srbiji. Letovi iz Niša i Kraljeva izuzetno su značajni zato što je reč o gradovima ka kojima gravitira veliki broj stanovnika južne Srbije, odnosno zapadne Srbije i Šumadije. Sve one koji se odluče da Er Srbijom putuju sa aerodroma Morava i Konstantin Veliki očekuje naša tradicionalno dobra usluga po povoljnim cenama", rekao je generalni direktor Er Srbije Dankan Nejsmit.

Saobraćaj iz Kraljeva uspostavljen je 17. decembra prošle godine, letovima između ovog grada i Beča.

Kada je reč o obnovi saobraćaja Er Srbije iz Niša, ona je počela 16. juna ove godine i to letovima za Frankfurt (Han) i Nirnberg.