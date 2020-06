VUČEVIĆ: Država je dobro čuvala živote i zdravlje građana, ali svako od nas mora biti svestan svoje odgovornosti

Jako je bitno da ljudi ne procenjuju samo da li neko treba da se testira - tu su lekari, postoje Kovid ambulante pri domovima zdravlja gde treba da se javite, poručio je potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Vučević je apelovao da se ne ide odmah na infektivne klinike, jer se tako, kako kaže, nepotrebno opterećuje zdravstveni sistem.

- Postoji dovoljan broj testova, naši kapaciteti su dovoljni - imamo dovoljno i lekara i medicinskih sestara, imamo laboratorije kakve nema većina država u ovom delu Evrope samo je važno da svi poštujemo procedure, da ne nastane anarhija u kojoj bi svako od nas procenjivao da li i kada treba da se testira. Takođe, važno je da se ponašamo odgovorno, da u javnom gradskom prevozu svi nosimo zaštitne maske, da obezbedimo fizičku distancu, da poštujemo preporuke lekara i mere države, a ne da se preterano opustimo. Moramo da budemo svesni okruženja i da nastavimo da živimo. To je nešto što će nas pratiti i ubuduće, i to ne samo Srbiju, već ceo svet. Korone ima svuda. Pogledajte, Hrvatska i Crna Gora su od strane Amerikanaca stavljenje u crvene zone - naglasio je Vučević.

Osvrnuvši se na odluke Kriznog štaba, Vučević je konstatovao da se gleda da se u najvećem kapacitetu zadrži normalan život.

- Želimo da čuvamo zdravlje i živote građana, ali isto tako i ekonomiju Srbije, da ljudi na stave da rade i da se život odvija. Moramo da naučimo da živimo sa Kovidom-19. Nisam lekar i ne dajem sebi za pravo da objašnjavam celokupnu metodologiju postupanja, ali očigledno da je to nešto što će pratiti ovaj period života i razvoja čovečanstva. Da li će se to događati samo ove ili i sledećih godina, ja ne znam. Mislim da će uspeti one države i nacije koje budu disciplinovanije od ostalih i prilagodljivije na nove okolnosti. Ne vredi da kukamo nad zlom sudbinom, da tražimo nekog večitog krivca u drugome, moramo da se organizujemo na najbolji mogući način - smatra Vučević.

Dnevno se testira oko 7.000 ljudi

On navodi da se sada dnevno testira oko 7.000 ljudi dnevno, a spekulacije da se krije broj preminulih i zaraženih, odlučno odbacuje.

- Šta bismo time dobili? To bi se kad - tad otkrilo. Nažalost, ima mnogo politizacije i obično se svodi na "Vučić je kriv za sve". Šta god ne valja, kriv je Vučić. To je dobra priča za ljude koji su slabi ne mogu da se izbore sa sopstvenim probelmima i izazovima sa kojima se suočavaju. Verujem u ovu državu, u naše lekare, u odluke koje donosimo, kod nas postoji sistem. On jeste na izazovima i ima situacija kojima nije lako ovladati, ali to je život. Nisam pristalica toga da se uhvatimo za glavu i kukamo ili gledamo ko je kriv, već treba da rešavamo problem. Ponosan sam na sve što je država uradila, mislim da je dobro i odgovorno čuvala živote i zdravlje građana, ali svako od nas mora biti svestan svoje odgovornosti. Mi ne možemo imati patrolu policije po svakom kafiću, klubu ili autobusu. Moraju ljudi biti svesni da su odgovorni i sudeonici tog procesa. Naš narod kaže: "Ko se čuva i Bog ga čuva!" - ističe Vučević, dodajući da veruje da će se veliki deo građana pridržavati mera.

- Ako neko ne poštuje lepu reč i preporuku, uslediće sankcije. Ako neko ugrožava zdravlje drugih jer misli da je pametniji od svih, naravno da će snositi odgovornost / podvukao je on.

Svako ko ima opravdan razlog može da se testira

Vučević je otkrio da je bilo i onih koji su mu tražili da im pomogne da se testiraju preko veze.

- Bilo je i toga. Nije to bilo iz nekog bahatog odnosa, nego su ljudi konkretno imali sahranu u CG i bilo je potrebno da se u kratkom roku dobije rezultat PCR testa, pošto Crna Gora ima ekstremno restriktivne mere prema našim državljanima, a mnogo je rođačkih odnosa. Tu je, recimo bilo intervencija, možda zvuči morbidno, ali sve je to deo života.

Što se tiče testiranja na lični zahtev, moguće je i danas, ali morate imati opravdan razlog. Postalo je besmisleno da se određene grupacije javljaju svaki treći, četvrti dan, jer imaju neki strah ili neki cilj, jer tako opterećuju ceo zdravstveni sistem i usporavaju ona testiranja koja su klinički opravdana. Da ne kažem da su iz nekih susednih država strani državljani dolazili da se testiraju u Srbiji jer je ekonomska cena za njih bila mnogo prihvatljivija ili njihove države nemaju te laboratorije ne mogu da sprovode tolika testiranja. Mislim da će i za strane državljane biti korigovana ta cena. Što se tiče državljana Srbije koji imaju kliničku sliku, i prisutni su simptomi i procena je od strane lekara da treba da se uradi test, on je potpuno besplatan.

FK VOJVODINA UZELA KUP TOKOM OBA MOJA MANDATA - Naravno da je Partizan imao mnogo veću podršku od Vojvodine, gotovo ceo stadion je navijao za njih. Ljubitelji fudbala su uživali, bila je dobra i zanimljiva utakmica. Ovo je drugi kup u celoj istoriji kluba, a svaki u oba moja mandata. Rekao sam ovima iz kluba:"Dosta od mene!" Njima sam rastu apetiti, što je normalno, oni bi sada za tituli da se bore - našalio se Vučević, dodaju da je dobro da osim "Crvene zvezde i Partizana, koji su nesporno najveći klubovi, postoji još neko ko se bori i igra dobro".

Dajemo šansu mladima u SNS

Vučevič je istakao da će SNS izvršiti personalne promene, što je pokazano i pri formiranju liste kandidata.

- Čak 57 odsto je bilo novih imena na listi kandidata za narodne poslanike. Dali smo šansu kao niko nikada ranije priliku mladim ljudi da se pokažu i dokažu. Želeli smo da sačuvamo vitalnost i uspešnost SNS i da bi sačuvali komunikaciju sa građanima, jer smo svesni da ako ne bude principa promenljivosti, da ako ne damo šansu novim ljudima, da bismo u budućnosti imali probleme. Imate primer DS koja je praktično nestala. To je dobra opomena za sve druge politčke stranke. Nemojte zaboraviti da je pre desetak godina to bila najjača politička stranka, dva puta imala predsednika Republike. Zato stranke moraju da ostanu u kontaktu i u komunikaciji sa građanima, da razumeju da što više politički napreduju, da im raste paket političke odgovornosti, a ne prava i da suštinski gube prava, a dobijaju samo breme odgovornosti. Takođe, videćete promene i što se tiče pokrajinksih poslanika i odbornika u skupštinama gradova i opština, ali i u izvršnoj vlasti, od lokalnog do republičkog nivoa. Potom nas čeka Kongres stranke gde ćemo imati nova lica i unutar stranačkih organa koji će pokazati svežinu i predstavljati lice stranke u narednom periodu. Ponosan sam što SNS može to da uradi, da vrši promenu unutar sebe same.

Upitan da prokomentariše svoju poziciju u kladionicama za budućeg premijera Srbije, Vučević odgovara da "što se tiče kladionice, prati fudbal".

- Malo padam, sad sam treći kako sam video. Šalim se, ne sme niko da me to pita, valjda poučeni iskustvom iz 2017. godine, pošto sam tada reagovao lošije na takva pitanja. Ja nisam igrao politički tiket, možda je trebalo da igram za izborni rezultat SNS, ali eto nisam. Mada i mene je rezultat iznenadio, nisam verovao da ćemo ići preko 60 %,. Nisam Verovao da toliko možemo da dobijemo 58% u Novom Sadu, gde smo dobili 83.000 pošto nikad nikome nije pošlo za rukom na manjoj izlaznosti.