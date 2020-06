TIODOROVIĆ ZA PINK O NOVIM MERAMA: Evo da li će biti policijskog časa!

Epidemiolog dr Branislav Tiodorović kaže da je u Vranju zahvaljujući dobro organizovanoj zdravstevnoj službi i pored toga što je ocena ukupne epidemiološke situacije nepovoljna, ona se kreće ka nesigurnoj, ali pod kontrolom.

- Verovatno će za nekoliko dana ući u taj nivo nesigurne, ali pod kontrolom.Virus je tu, sva ta priča da je virus oslabio nije tačna, to se najbolje moževideti po pacijentima i težini kliničke slike. Ako se sprovedu mere i takvu situacijumožemo staviti pod kontrolu – naveo je Tiodorović.

On je ukazao da je krizni štab u Vranju doneo odluku o vanrednoj situaciji, kao i još neki gradovi, dok su Beogradu uvedene posebne mere obaveznog nošenja maski u prevozu i zatvorenom prostoru.

U Vranju imamo 83 osobe sa bronhopneumonijom, a starosna struktura je interesantna – 75 odsto ima od 25 do 64 godine, dok ljudi do 55 čine 60 odsto i to pokazuje da su i mladi podložni infekcijama koje se mogu zakomplikovati.

Tiodorović nije isključio mogućnost uvođenja novih mera, na primer u Užicu ako dođe do povećanja broj zaraženih, ali i još nekim gradovima u Šumadiji.

- To nije vanredno stanje, nema policijskog časa, nema ni opravdanja da se tako nešto uvede, ali pošto je ovo epidemija od posebnog značaja Vlada može propisati da se ograniči rad restorana i kafića – rekao je Tiodorović.

Kako je dodao, imamo pet do sedam dana za nadgledanje sprovođenja mera i ako je sve u redu to se neće desiti.

Na pitanje da li je ovo vreme kada što veći broj ljudi treba da se zarazi kako bi se stekao kolektivni imunitet, Tiodorović je istakao da ne to ne može da nazove srateškim potezom.

- To je prirodni proces stvaranja kolektivnog imuniteta, ali niko u svetu ne može da tvrdi da ćemo dostići 60 odsto – istakao je epidemiolog.