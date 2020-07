BEOGRAD JE ŽARIŠTE! Vučić najavio UVOĐENJE NOVIH MERA ZA PRESTONICU: Na dve nedelje se zatvaraju noćni klubovi! Neće raditi studentski domovi

Vučić je rekao d je najnepovoljnija situacija u Beogradu gde je 82,5 odsto zaraženih.

"Sve ostalo je pod kontrolom. U Beogradu je 22,5 odsto ukupno stanovništva i jasno vam je da je Beograd žarište", rekao je Vučić i dodao da je razgovarao sa članovima Kriznog štaba.

Vučić je najavio da će na dve nedelje biti zatvoreni noćni klubovi od 23 sata do šest ujutru, a isto će važiti i za kafiće, osim onih koji imaju bašte.

O ovome će sutra odlučivati Vlada Srbije.

Kako je rekao, svi studentski domovi će biti zatvoreni.

"Od ponedeljka će država naplaćivati kazne za one koji ne budu nosili maske u tržnim centrima i u prevozu", rekao je Vučić i dodao da će to biti kazne od oko pet ili šest hiljada.

Broj ljudi okupljenih u zatvorenom biće ograničen na 100, uz distancu i sa maskama, a na otvorenom do 500 ljudi.

Kako je dodao, ako ove mere ne budu dovoljne, biće donete nove mere.

"Da se ja pitam, uveo bih sedmodnevni karantin", rekao je Vučić i dodao da su ga stručnjaci uverili da su te mere dovoljne.

On je rekao da ne beži od lične odgovornosti za donošenje najtežih mera i istakao da mu je zdravlje ljudi najvažnije.

"Ako nam ovo u naredna tri ili četiri dana ne donese rezultate razmatraćemo nove mere", rekao je Vučić i govoreći o eventualnom zatvaranju Beograda istakao je da će o tome odlučivati stručni tim.

On je dodao da se takva mogućnost ne isključuje, ako ove mere ne budu dale rezultate.

Govoreći o situaciji u Novom Pazaru, Vučić je rekao da je u Novom Pazaru, Sijenici i Tutinu došlo do velikog skoka broja zaraženih, a pojedini sandžački mediji su to iskoristi i objavili fotografije starih delova bolnice.

"Ništa nije urađeno za 30 godina u Novom Pazaru, sve smo mi uradili za šest godina, a oni kažu da namerno uništavam Pazar, jer sam "četničko đubre"", rekao je predsednik Srbije i dodao da je navikao i na gore uvrede.

On je naveo da u Pazaru žive ljudi koji vole svoju zemlju, istakavši da razume i gnev onih koji su izgubili najmilije.

Vučić je rekao da će sutra biti upućeno u Novi Pazar još 10 respiratora i ukupno će ih bito 23.

"Ni beogradske, ni sandžačke dahije za 30 godina ništa nisu uradili u Pazaru", rekao je Vučić i dodao da je u poslednjih šest godina opremljena bolnica u tom gradu za milione evra.

Vučić je rekao da šezdeset godina ništa nije urađeno u pazarskoj bolnici, a da je u prethodnim godinama urađeno nekoliko objekata, a da su fotografije koje su prikazali neki sandžački portali zapravo iz starog dela bolnice, dok nisu pokazali kako bolnica sada izgleda.

Podsetio je da je izgrađen dijagnostički centar, uz pomoć šeika Muhameda, koji košta pet miliona i koji izgleda bolje nego bilo koja bolnica u Nemačoj. Kako kaze, u opštoj bolnici u Pazaru je renovirana angio sala, što je koštalo više od šest miliona evra, lekari su obučeni i da sprovodiće hiljadu intervencija.

Dodao je da je uložen ogroman novac u uređaje i da je sve što je urađeno, urađeno u prethodnih šest godina.

"Svi koji bi da nam drže predavanje, neka pogledaju šta smo uradili u poslednjih šest godina", rekao je Vučić i pokazao fotografije bolnice u Novom Pazaru.

On je rekao da je samo danas deset ljudi na deset respiratoru u bolnici i da nije tačno da se respiratori ne koriste, da stoje neraspakovani.

Ako Mišović postane kovid bolnica na leto, bili bi u problemu

Vučić rekao je večeras da bi on uveo najrestriktivnije mere, odnosno za zatvaranje Beograda, ali da to struka nije smatrala potrebnim, te naglasio da, ako "Dragiša Mišović" u letnjim mesecima mora biti proglašena kvid bolnicom, onda bi bili u teškoj situaciji. Podvukao je da je najvažnije da zdravstveni sistem izdrži, te ukazao da jedino što još nije otvoreno kao kovid bolnica jeste "naš spejs šatl" "Mišović". "Molimo se Bogu da ne moramo da otvorimo "Mišović" u letnjim mesecima, jer ako do toga dođe onda smo u teškoj situaciji. Ccuvamo ljude u "Mišoviću", ne što volimo više njihove lekare i medicinske sestre od onih u Zemunskoj bolnici, u Pančevačkoj ili na Zvezdari, već što želimo da ih sačuvamo da budu odmorni za novembar", objasnio je Vučić. Podsetio je da je "Mišovcih" bila bolnica u kojoj je, pre nego što smo ušli u borbu sa koronom, bilo 25 respiratora, a danas ih ima 165, koji imaju kiseonički mod I mehaničku ventilaciju za najteze slučajeve. Podvukao je da je to naša najsnažnija bolnica. Na pitanje da li će se ponovo otvoriti privremena bolnica na Sajmu, rekao je da mogu da se otvore i Arena ili Pionir, ali to su bolnice za lakše slučajeve, dok su ove druge bolnice za teže bolesnike.