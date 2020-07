NOVA PRETNJA ZA ZDRAVSTVENI SISTEM? Mladi su na UDARU KORONE, a postoji RIZIK da će virus preneti i starijima

Novoobolelih od korona virusa je sve više, a epidemiolozi potvrđuju da je populacija mladih između 20 i 40 godina ta koja je na udaru. Činjenica je da u našoj zemlji upravo pripadnici ove starosne grupe često i dalje žive sa roditeljima, te je opasnost po zdravlje starijih i te kako velika, a samim tim zaraza ovim virusom preti da uzme još većeg maha.

Postavlja se pitanje da li će i koliki udar ovakav scenario predstavljati za zdravstveni sistem u prestonici, imajući u vidu i to da je 70 odsto zaraženih upravo u Beogradu. Već znamo da su kapaciteti bolnica puni, da se otvaraju nove kovid bolnice, ali da li će to biti dovoljno ukoliko se virus s mlađih ljudi prenese na starije?

Među mladima se virus najviše širi, što i ne čudi jer se oni najviše kreću, a i prisustvuju takvim događajima koji okupljaju veći broj ljudi.

Na brojne nedoumice i spekulacije da se novi korona virus možda promenio, jer sada oboljevaju sve više mladi, direktorka Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu dr Ljiljana Timotijević ističe da se "ne slaže sa tim" i da je objašnjenje jednostavno - mladi se više kreću, vise druže, imaju više socijalnih kontakata, izlaze, bile su ekskurzije, maturske večeri, prijemni ispiti.

- To što mladi više oboljevaju posledica je češćih socijalnih kontakata. Starija populacija je opreznija, poštuje preporuke socijalne distance, nosi maske - naglasila je ona.

Infektolog i dugogodišnji direktor Infektivne klinike u Beogradu prof. dr Dragan Delić sličnog je mišljenja. On pretpostavlja da sada više oboljevaju mlađi jer se oni više kreću, a samim tim su više na izvoru zaraze.

- Starija populacija je svakako odgovornija i više se čuva, dok se mladi više kreću, od utakmica do klubova, i samim tim imaju više šansi da obole. Povodom toga da sada dolaze i mladi s teškom kliničkom slikom, mislim da je to igra statistike. Ako ima više mladih pacijenata, ima više šansi da neko od njih razvije i težu sliku ili da ima neku slabost za koju nije ni znao. To nije dokaz i ne postoji nijedna međunarodna studija koja bi potvrdila da se virus promenio, postao virulentniji ili počeo više da napada mlade - kaže dr Delić.

Epidemiolog Zoran Radovanović ističe činjenicu da će, ukoliko virus nastavi da se širi, on preći i na starije sugrađane.

- Svakako je pitanje vremena kada će se virus preliti na populaciju starijih koja se inače jako čuva. Oni su vrlo oprezni, ali nije trebalo dopustiti da se epidemija toliko razmahne - smatra Radovanović.

On dodaje da je trebalo intervenisati ranije, još početkom juna, kada je bilo jasno da postoje žarišta u studentskim domovima. Osim toga, kafići i klubovi su u poslednje vreme okupljali veliki broj mladih, te je tako i došlo do povećanja broja novoobolelih među ovom populacijom.

- Biće velikog udara na zdravstveni sistem i zato mora da se interveniše energično, ali je osnovno da ljudi tačno znaju koliko zaraženih ima. Građani svojim ponašanjem, kada imaju svest o tome, mogu da pomognu da se bolest suzbije - zaključuje Radovanović.