VUČIĆ O TESTOVIMA NA KORONU: Koštali su državu do sada 50 miliona evra, a imamo još 300.000! Spremamo se za nove udare

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je Srbija sprovela više testova na korona virus nego sve zemlje bivše Jugoslavije, plus Albanije zajedno, i to 428.000.

Vučić je, upitan za kritike iz Hrvatske u vezi prakse testiranja, kazao da nije zainteresovand a odgovara na hrvatsku predizbornu kampanju, pošto se sutra tamo održavaju izbori. Ukazao je da nema odgvora na ono što je rekao pre par dana da će Srbija krajem sledeće godine preteći Hrvatsku po visini BDP-a, jer na to nema odgovora.

Što se testova tiče kaže da su samo četiri zemlje po pitanju testiranja u odnosu na broj stanovnika, ispred Srbije, a to su Nemačka, Austrija, Švajcarska i Italija. Preneo je apsolutne brojke testiranja u regionu.

- U Crnoj Gori sprovedneo je 18.000 testova, i to sve brzi testovi, jer nemaju laboratorije za PCR testove. Severna Makedonija pošteno je testirala 64.000, BiH 97.000, Hrvatska 82.000. Srbija 428.000. Bugarska, koja iste veličine i uz to članica EU 147.000, Mađarska koja je veća 281.000 - objasnio je on.

Vučić je, na osnovu tih brojeva, upitao "na osnovu čega umiru ljudi, kada nisu testirani". Srbija je, ponovio je, pet puta više testirala od Hrvatske, a nije pet puta veća od te susedne zemlje. Ukazao je da je u Hrvatskoj testiranje 215 evra, a kod nas, ako dođete na svoj zahtev, testiranje košta 50 evra, dok je besplatno ako postoje simptomi.

Testovi su koštali državu do sada 50 miliona evra, a imamo još 300.000. Rekao je da će Srbija pokušati da presitgne po testiranju i Nemačku, Austriju, Italiju i Švajcarsku, koje su po tome ispred nas.