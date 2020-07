Najnovija odluka doneta je "iz neba pa u rebra".

Praktično kao grom iz vedra nema danas je osvanula vest o tome da Grčka zatvara granice za turiste iz naše zemlje, a razlog za donošenje ove olduke jeste pogoršanje epidemiološke situacije u Srbiji. Mnogima koji su se spemali za put ovo je pokvarilo sve planove, a unelo je paniku onima koji trenutno letuju na plažama Grčke.

Ako se vratimo u rikverc, setićemo se da je Grčka jedna od zemalja koja je prva najavila otvaranje granica i pružila širom otvorene ruke za naše turiste. Prvi datum o kom se govorilo bio je 15. jun, a onda je usledio haos na granici kada se pojavila informacija da na grčkom graničnom prelazu sa Bugarskom srpskim turistima nije dozvoljen ulazak.

Granice sa Grčkom su, dakle, najpre otvorene, pa zatvorene, onda su ih Grci opet otvorili i dozvolili ulazak turista iz Srbije, dok su one pozitivne na koronavirus deportovali iz zemlje, a najnovija vest je da će sutra ujutru ponovo doći do spuštanja rampe. Ukratko - opšta konfuzija se nastavlja iz dana u dan.

Tada je na terenu turistima iz Srbije, koji su krenuli na letovanje, poručeno je da će moći da uđu 1 jula.

I dok su bili zarobljeni na granici, reakcijama sa svih strana, odjednom je doneta odluka da će ulazak u Grčku biti omogućen 15. juna, ali tek posle 23 sata.

Sa jednog prelaza na drugi

Pored opšte pometnje oko datuma otvaranja granica, javili su se problemi i oko samih graničnih prelaza. Naši turisti putovali su preko Bugarske, jer su granice Severne Makedonije bile zatvorene. Najbrži put do Grčke za srpske turiste jeste upravo preko Severne Makedonije na graničnom prelazu Bogorodica – Evzoni.

Severna Makedonija je otvorila granice 26. juna, i to bez obaveznog PCR testa i samoizolacije ili državne izolacije od 14 dana, što je posebno obradovalo srpske turiste jer im je put do Grčke obale tako znatno biliži. Ipak ni ta sreća nije dugo potrajala.

Slučaj "Evzoni"

Na grčko-makedonskoj granici Bogorodica-Evzoni 1. i 2. jula vraćeno je ukupno 780 državljana Srbije, koji su preusmereni na bugarsko-grčki prelaz Kulata-Promahono.

- Granični prelaz Evzoni zatvoren u skladu sa preporukama i odlukama Evropske unije, na evropskom nivou odlučeno da svi strani državljane koji žele da uđu na teritoriju Grčke, a koji su na listi zemalja preporuke EU, mogu da koriste isključivo bugarsko-grčki granični prelaz Kulata-Promahonas - rekao je ranije za Tanjug policijski službenik granične policije Grčke.

Podsetimo, Evzoni će ostati zatvoren za srpske turiste najmanje do 15. jula. Do tada, putnici u Grčku moći će drumskim putem moći da ulaze isključivo preko jednog graničnog prelaza i to već spomenutog Kulata - Promahonas. Tačnije - mogli su, sada više ni tako ne mogu.

Slučaj deportovanih

A tu je i slučaj "deportovanih turista".

Jedna prodica iz Beograda morala je da prekine letovanje posle samo tri dana jer je test koji je rađen na ulasku u Grčku pokazao da je njen suprug pozitivan na korona virus.

Postavljali su gomilu pitanja u vezi sa njihovim detaljnim kretanjem tokom ta tri dana, da navedu svaki kafić, restoran i plažu na kojima su bili.

- Pitali su između ostalog i gde smo u tom trenutku. Mi smo tada bili na plaži i rekli su nam da momentalno idemo u sobu i da 14 dana ne izlazimo iz nje. Nakon pola sata su pozvali ponovo i rekli da ima još jedna opcija i da, ukoliko želimo, možemo da krenemo kući uz sve mere predostrožnosti: celim putem sa maskama, da ne stajemo nigde osim recimo na pumpi i gde je baš neophodno - rekla je ona ranije.

Ipak rampa

I pored svakodnevnog opšteg haosa i konfuzije oko graničnih prelaza, najnovija informacija je da Grčka od sutra ujutru u 5h zatvara granice za državljane Srbije.

Srpski turisti koji se već nalaze u Grčkoj mogu da napuste zemlju, a ta informacija zvanično je potvrđena Ministarstvu spoljnih poslova Srbije.