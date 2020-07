Ministar Vulin u Sjenici: Dokle god bude pretila opasnost od zaraze, Vojska Srbije će biti tu da pomogne i Sjenici i Tutinu i Novom Pazaru

Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je danas u Sjenici pripadnike Uprave za vojno zdravstvo i jedinica ABHO Vojske Srbije koji su angažovani u tom gradu na pomoći u borbi protiv virusa Kovid 19.

Kako je istakao ministar Vulin nakon obilaska i razgovora, ispunjavajući naređenja vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, Vojska Srbije je dala svoj maksimum da pomogne građanima Sjenice - obezbeđeno je prijemno odeljenje u šatoru, radi se dezinfekcija grada, u toku dana biće završeno i odgovarajuće odeljenje koje će biti pretvoreno u kovid bolnicu.

- Doveli smo lekare, da se bolnici i kadrovski pomogne. Ima dovoljno lekova, sanitetskog materijala, zaštitne opreme - ima dovoljno svega što je potrebno. Sada je ključ uraditi dobru organizaciju, razdvojiti kovid od nekovid pacijenata, pomoći da se lekari, sestre i medicinsko osoblje u Sjenici malo odmori, da uradimo dezinfekciju. Ono što je najvažnije je da ljudi znaju da država brine, da vojska brine i da ćemo mi biti ovde dokle god je potrebno. Dokle god bude pretila opasnost od zaraze, Vojska Srbije će biti tu da pomogne i Sjenici i Tutinu i Novom Pazaru. Sve što je potrebno vojska je tu da obezbedi, mi smo tu da pomognemo svakom građaninu ove zemlje i da učinimo da se svako oseća i dobro i bezbedno, naravno i da bude što više zdravih - poručio je ministar odbrane.

Izražavajući zahvalnost Vojsci Srbije, predsednik Opštine Sjenica Hazbo Mujović istakao je da su danas stigli lekari koji su bili preko potrebni, jer bolnica u Sjenici ima sve što je potrebno od medicinskih sredstava i sredstava za dezinfekciju, ali je medicinsko osoblje koje tu radi na ivici snage.

- Mnogo njih je i inficirano i, može da se kaže, van radnih uslova. U ovom trenutku nam je to potrebno s obzirom na veliki broj pacijenata, koji su na kućnom lečenju, koji su zbrinuti ovde ili koji su transportovani u okolne gradove u Novi Pazar i Užice. Kada je reč o saradnji sa Vojskom, danas je došlo nekoliko lekara sa Vojnomedicinske akademije, a kada se pomene VMA, podrazumeva se da su to vrhunski stručnjaci i vrhunski lekari, što nam uliva poverenje da će sve to ići na bolje i da ćemo se do kraja meseca izboriti sa ovom bolešću svi zajedno i jedinstveni – naglasio je Mujović, dodajući da je Vojska Srbije, u ovom teškom trenutku za sve građane Sjenice, brzo i efikasno reagovala.

Kako je istakao zamenik komandanta vojne bolnice u Novom Pazaru potpukovnik dr Petar Ristić, vojni lekari su u Sjenicu došli da pomognu koliko god mogu.

-Došli smo da bismo sagledali situaciju i pomogli našim kolegama koji se herojski bore. Odlučili smo da napravimo adekvatne zone za kretanje lekara i pacijenata, da se napravi prijemno-trijažno odeljenje gde ćemo moći da razvrstavamo pacijente, jedan odvojeni objekat u kome će biti tretirani svi kovid pacijenti i stacionarni deo u kome će se evakuisati pacijenti iz glavne zgrade Doma zdravlja – naglasio je potpukovnik Ristić, dodajući da će jedna takva kovid bolnica moći da pruži zdravstvenu zaštitu stanovnicima ovog kraja, kao i da se kovid pacijenti na bezbedan način zbrinjavaju u susednom objektu.

On je posebno naglasio veoma dobru saradnju sa kolegama lekarima u Sjenici i da su naišli na veoma dobro prihvatanje od strane građana Sjenice, izražavajući uverenje da će dodeljeni zadatak biti uspešno izvršen.

Prema rečima zamenika direktora Doma zdravlja u Sjenici dr Fuada Ćatovića, do sada je pregledano oko 2.000 pacijenata.

- Ima pacijenata s teškom kliničkom slikom i obostranom upalom pluća. Njih je između 70 i 80 procenata. Važno je da imamo pomoć pripadnika Vojske Srbije, kako bismo uspostavili kovid bolnicu u kojoj ćemo stacionirati pacijente, barem na određeno vreme dok ne budu upućeni u veće kovid bolnice ako to klinička slika bude zahtevala, ili ćemo stacionirati pacijente koji se vraćaju iz kovid bolnica kako bismo ih lečili još nekoliko dana dok se ne steknu uslovi da budu otpušteni - rekao je dr Ćatović i zahvalio Vojsci Srbije, sa kojom, kako kaže, „imaju odličnu saradnju“.

Obilasku su prisustvovali načelnik Uprave za vojno zdravstvo general-major dr Uglješa Jovičić i predstavnici lokalne samouprave.