BUDITE OPREZNI - UV ZRAČENJE EKSTREMNO VISOKO! Pazite se posebno u OVOM PERIODU DANA, a evo u kojim gradovima je najgore

U skoro svim delovima Srbije danas će vrednost UV zračenja biti vrlo visoka do ekstremno visoka, prognoze su Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Na skali od 0 do 11 plus, UV zračenje je danas u većini mesta 8, 9, 10,11 - u kategoriji vrlo visokih i ekstremno visokih zračenja.