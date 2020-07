Miletović za Pink: Lekari su na IVICI SNAGA, njihove ruke su u plikovima i ranama od skafandera koje nose i po 12 sati

Novinarka Olivera Miletović rekla je da je njena ćerka anesteziolog i naglasila da su njene kolege iscrpljene, da rade bez dana godišnjeg odmora i da je zdravstvenih radnika malo.

Miletović smatra da je čitava situacija sa koronom jedna vrsta biološkog rata.

-Situacija je bila mirna i odjednom je došlo do neverovatne povećanosti - rekla je Miletović za Pink.

Ona je pomenula da je njena ćerka anesteziolog, da je obolela od korone, da se izlečila i da se vratila da radi i dodala da su njene kolege na ivici snage, da su iscrpljeni i da ih je malo.

Miletović smatra da će situacija sa koronom trajati "dok je ne isključe" odnosno do novembra kada su izbori u SAD i dok se ne vidi šta će biti sa Trampom.

-Ne znam gde smo pogrešili ali da javnost naša ne razume kakva je sitiacija u zdravstvu - istakla je ona.

Miletović napominje da su ruke lekara u plikovima i ranama zbog skafandera koje nose po 12 sati i zapitala se da li ovi ljudi što protestuju, prave nemire i igraju kolo na demonstracijama se pitaju da li su neki od tih medicinara nečiji roditelji, braća, sestre...

Novinar "Večernjih novosti" Dragan Vujičić rekao je da je jučerašnji dan bio tragičan dan u svakom smislu po broju obolelih.

On se osvrnuo na proteste u Beogradu rekavši da su svako veče od 20 sati ljudi počeli da gledaju taj "rijaliti" na televiziji.

-Ljudi su počeli da gledaju taj rijaliti koji se dešava na beogradskim ulicama. To je strašno, na žalost, nije nam prvi put - rekao je Vujičić i podsetio na 9. mart 1991. godine dok su se "naši neprijatelji u Hrtvatskoj u to vreme spremali za rat protiv Srba", kao i na studentske proteste u aprilu 1992. godine.

-Ovo što gledamo sada na beogradskim ulicama mene podseća na to, ovo preti da će se Srbija pretvoriti u jednu veliku valjevsku bolnicu 1915. godine, ukoliko ovi gospodari korone ne budu odlučili da je isključe što očigledno da može. To smo videli u SAD, da su oni sposobni da isključe koronu i da im se to ne vrati, kao što je u Njujorku to moguće, jer je on sada korona free - istakao je Vujičić.

Što se tiče protesta, on smatra da je to sve dirigovano.

-Ovo su dirigovani protesti, a ko stoji iza toga ne mogu reći, ali očigledno je da je ovo jedan globalni trend, Srbija nije ostrvo, ovo se preliva sa druge strane sveta i ostaje da vidimo šta će se desiti - kaže on.