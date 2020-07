Direktor policije Vladimir Rebić rekao je na današnjoj konferenciji za novinare da je 130 policijskih službenika tokom protesta povređeno, kao i da je uhapšeno 71 lice, a da među njima i stranih državljana.

Rebić je rekao da je neprijavljeni javni skup koji je eskalirao u nasilje nezapamćenih razmera počeo je oko 18 sati.

Kako je rekao skup je počeo mirno, ali kasnije su demonstranti počeli da gađaju kamenicama zgradu Narodne skupštine.

-Dao sam nalog načelniku Staniću da policajci budu maksimalno uzdržani i da policijsku snagu upotrebe kada ne budu imali više gde. Policijski službenici su potisli demonstrante kada su pokušali da probiju u Doma Narodne skupštine - podsetio je Rebić.

Policijski službenici su, kako naglašava, svojim telima branili dom Narodne skupštine i pokazao snimak razularene grupe koja napada kamenicama Narodu skupštinu.

- Imate priliku da vidite dokle ide ta razularenost mase koja je bacala flaše, kamenice, baklje pa čak i suzavac na policajce koji su telima branili zdanje Skupštine - rekao je Rebić dodajući da je sinoć 71 uhapšen huligan,a da je sinoć povređeno 14 policajaca.

-Od početka nasilnih protesta 130 policijskih službenika je povređeno - naglasio je on i dodao da ih je mnogo više, ali da su ovi policajci morali da se jave lekarima.

Direktor policije je naveo da je među uhapšenima i jedan poznati ultimat fajter, ali i značajan broj stranih državljana iz, kako je naveo, Crne Gore, Velike Britanije, Tunisa i BiH.

-Ušli su u Srbiju koja im je pružila gostoprimstvo, ali oni su došli da ruše i napadaju policiju - rekao je Rebić.

Ukazao je da je na sinoćnjem protestu bilo sukoba i među samim demonstrantima koji su se međusobno obračunavali, a posledica toga je, kaže, bilo jedno ubadanje nožem.

Dodao je da su na protestu povređeni i novinari koji su izveštavali sa tog događaja.

Rebić je istakao da će oni koji su vršili nasilje uskoro dobiti zaslužene kazne jer, kako je istakao, ovakve scene ne smeju da se ponove ni u Beogradu niti u nekom drugom gradu naše zemlje.

-Moram da istaknem da sam veoma ponosan na policijske službenike na uzdržanost koju su pokazali - naglasio je direktor policije i zahvalio im se na profesionalnoj aktivnosti.

On je poručio građanima da se osećaju bezbedno.

Radimo na tome da pronađemo napadače na novinare Rebić je istakao da policija radi na tome da identifikuje napadače na predstavnike medija koji su napadnuti dok su izveštavali sa protesta ispred Narodne skupštine. -Nadam se da ćemo vrlo brzo uspeti da otkrijemo počinioce napada na vašeg kolegu i da će vrlo brzo biti na mestu koje im i pripada - rekao je Rebić na konferenciji u Palati Srbija, upitan da li su identifikovani napadači na reportera jednog beogradskog portala. Na pitanje kako će policija pronaći napadače na predstavnike medija koji su napadnuti tokom izveštavanja sa protesta u Beogradu, Rebić je rekao da će se to vršiti pre svega pregledanjem video nadzora, ali i na osnovu operativnih podataka. -Morate da imate veru u policiju da će pronaći sve one koji su učinili ta krivična dela na ovim skupovima koji, podsećam, nisu bili prijavljeni - dodao je Rebić.

Naglašava da će na svakom mestu štititi građane Srbije pripadnici policije.

Rebić je rekao da će se utvrditi i da li je policija vršila prekomernu upotrebu sile.

-Sila je primenjivana prema licima koja su vršila napade na policijske službenike i objekte - rekao je Rebić naglašavajući da policijski službenici rade pod velikim pritiskom.

-To je aktivnost koja je neminovna da bi se sprečilo nasilje. Ne možete tom čoveku reći: 'Skloni se' i da se on skloni jer je to očigledno nemoguće, mada mi smo im i govorili u prethodnom periodu - rekao je Rebić.

Kako kaže bilo je snimaka gde postoje indicije da su možda pojedini policijski službenici prekoračili silu.

-Nadležne službe u okviru minisatrstva će to ispitati - istakao je, dodajući da sila nije primenjena prema mirnim demonstranitima.

-Mislite da je lako stajati dva, tri sata pod kamenicama huligana i onda u trenutku kada pođete prema njima da imate apsolutnu kontrolu? To su ipak ljudi od krvi i mesa - rekao je Rebić.