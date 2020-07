PIK OČEKUJEMO DO KRAJA SLEDEĆE NEDELJE! Dr Tiodorović: Situacija je ozbiljna, a da li će doći do pada broja zaraženih zavisi od OVOGA

Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je da je u Nišu 304 pacijenta u kovid centrima.

- Među njima imamo one koji su potvrdeni - 97, a sigurno ce biti onih koji ce biti potvrdeni, klinicki se dijagnostikuje da imaju kovid infekciju" - kaže Tiodorović.

Na respiratoru je osam osoba, a cetvoro je umrlo iz okolanih gradova koji su prebačeni kao najteži slučajevi u Niš, rekao je Tiodorović.

Tiodorović je upozorio da je nepovoljna situacija u Nišu, a je do pre nekoliko dana bila nesigurna, s obzirom na ukupna kretanja, sa tendencijom da pređe u vanrednu.

Govoreci o piku epidemije, Tiodorović prognozira da ćemo sledeće nedelje, do kraja nedelje, na nivou države imati pik.

Ukazuje na to kakvo je stanje u velikim gradovima, s obzirom na aglomeraciju ljudi koja se nije smanjila - više ljudi kontaktira, pre svega mladih ljudi, iako imaju solidan imunitet - žive u domaćinstvima gde ima dve generacije, može doći do oboljevanja, može doći do situacije da umiru ljudi srednje dobi i stariji.

- Ako se ne preduzmu mere i ne pokaže solidarnost, imacemo održavanje pika umesto blagog pada, ali to ne mora da znači za celu Srbiju - istakao je Tiodorović.

- Ima manjih gradova gde postoji solidan odnos prema zaštitnim merama, tamo se ne mora očekivati pik, već nego blago održavanje i blagi pad broja obolelih - podvlači Tiodorović.

Zdravstveni sistem se nalazi u prenapregnutom stanju i zdravstveni radnici koji se žestoko bore imaju problem da izdrže situaciju, ukazao je epidemiolog.

- Narod je bio pod stalnim socijalnim i psihološkim pritiskom mesecima, a zdravstveni radnici su prenaprgnuti, za sada izvržavaju svoju obavezu ali je u pitanju izdrživost ljudi, a ne samo mašina - istice Tiodorovic.

Kaže da se najveći deo stanovništva pridržava mera, ali da treba shvatiti i ponašanje mladih, ali da se stariji moraju pridržavati mera apsolutno.

- Ako budemo mere primenjivali u celini i budemo svi svesni situaciju ćemo staviti pod kontrolu, ali ćemo imati još umrlih i obolelih. Doći ćemo u situaciju da leto prođemo sa manjom tenzijom sa manjim problemom očuvanja zdravlja i da se polako spremamo za jesen - rekao je Tiodorović.