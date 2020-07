ISPOVEST SRPSKIH TURISTA PROTERANIH SA EVIJE: Vratili smo se s plaže i u sobi pronašli poruku! Vodili su nas sporednim uličicama KAO DA SMO GUBAVCI

Grupa od 85 srpskih turista vraćena je u Srbiju sa Evije nakon što je utvrđeno da je jedan putnik pozitivan na korona virus.

“Bilo je užasno. Krenuli smo 4. jula uveče. Na granici su testirane tri osobe. Kada smo stigli tamo rečeno nam je da smo došli na najsigurnije mesto, kako nam nisu potrebne maske, kako je sve u najboljem redu. Pri ulasku u vilu nije nas dočekao niko. Lokalni vodič nas je odveo do soba i to je to.

Stigli smo u nedelju po podne. U sredu smo se vratili sa plaže oko 14.00 i u sobi nas je dočekala poruka, ubačena ispod vrata, u kojoj je pisalo kako je jedan putnik iz našeg autobusa pozitivan i kako ne smemo da napuštamo sobe do daljnjeg i kako će doći da nas testiraju. U šoku smo zvali vodiča koji nam je rekao kako će doći u toku dana. U četvrtak smo, takođe, ostali u sobama. Oko 12h smo odvedeni sporednim ulicama kao gubavci na testiranje. Testiranje su nam odradili ljudi koji se nisu predstavili, niti imali bilo kakvu identifikaciju, karticu ili bilo šta slično.

Vratili smo se u svoje sobe. Vodiči su nas snabdevali hranom i pićem. Rečeno nam je da će rezultati biti gotovi u petak ujutru, ali ništa od toga. U petak uveče, oko 23h, došao je vodič da nam saopšti da je odluka gradonačelnika da se vratimo kući bez obzira na rezultate.

Nikakve informacije nismo dobili o danu polaska. Jutros smo obavešteni da smo negativni lupanjem na vrata i usput obavešteni da se spremimo jer krećemo u 12h. Grčki autobus je nas negativne u jednom i pozitivne u drugom autobusu odvezao do Grčke granice gde nas je čekao naš autobus. Da ne zaboravim da smo sve vreme imali policijsku pratnju, kao da smo kriminalci, a ne proterani turisti. Ostalo znate.

Bukvalno smo proveli na moru dva i po dana, i u sobama tri dana. Ostalo nam je propalo. Rečeno nam je kako će nam biti nadoknađeno, ali naravno da niko ne veruje u to. Da ne zaboravim da napišem da rezultate testa nismo dobili u pisanom tragu, samo usmeno od strane vodiča. Jedva čekamo da vidimo šta će se dešavati kada pređemo našu granicu i da li nas u Srbiji čeka karantin”, napisala je jedna od putnica iz čuvene grupe sa Evije.

Sličan pogled imala je i druga putnica iz Srbije.

“Došla sam sa dve ćerke na Eviju 5. jula, dakle među zadnjima koje su pustili na granici. Putovale smo iz Novog Sada 22 sata i na granici Bugarske i Grčke testirali su samo dobrovoljce, kojih je u našem autobusu bilo troje. Dva dana nakon sto smo stigle od vodiča smo dobile informaciju da je jedna od žena iz našeg mesta koja je bila testirana na granici, pozitivna i da smo zbog toga svi u obavezi da budemo u karantinu dok se ne testiramo.

Testirali su nas dan kasnije i rečeno je da će rezultati stići za 24 sata, ceo dan smo iščekivale poruku od vodiča da bi uveče, oko ponoći dobile informaciju da rezultati još nisu gotovi ali da nas sve (bez obzira na ishod testa) vraćaju kući. Jutros smo se spakovale jer nam je rečeno da budemo spremne do 11 sati. Naš test je negativan, ali nismo dobile napismeno još. Tri dana kupanja i tri dana sedenja u sobi, nismo mogle da odemo do prodavnice (nabavku nam je obavljao vodič) niti plaže.

U agenciji sa kojom smo bile u kontaktu ništa ne znaju niti su obavešteni o onome što se ovde dešava, navodno je sve bila odluka Grka. Ponuđeno nam je besplatno putovanje za sledeću godinu, isto tako od strane Grka, što nije još potvrđeno.

Menjale smo aranžman tri puta do sada zbog korone, 5. juna su nas čak i vratili iz Beograda zbog naprasne odluke Grčke da zatvori granice. Uopšte ne znamo kako smo podnele sve ovo, užasno je stresno bilo sedeti u sobi bez ikakvih informacija i mogućnosti da se krećemo dok nam je more maltene ispred vrata. Tužne smo i razočarane ovakvim ophođenjem Grčke prema srpskim turistima i celom situacijom uopšte", ispričala je deportovana turistkinja.