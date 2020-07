BRNABIĆ: Država ne može da živi u vanrednom stanju - Važno je da građani budu disciplinovani! Moguće je uvođenje OVIH restriktivnih mera (VIDEO)

Pratite UŽIVO na TV Pink i Pink.rs konferenciju za medije Kriznog štaba.

Krizni štab za zaštitu zdravlja stanovništva Srbije od zarazne bolesti COVID-19 održava konferenciju za novinare.

Na konferenciji govore predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS dr Goran Stevanović i imunolog dr Srđa Janković.

Brnabić je rekla da je konferencija za medije malo kasnije jer je čekala da dobije sve informacije.

Premijerka je kazala da će od danas svakog dana u 15 sati ponovo biti održavane konferencije za medije kako bi građani bili svesni koliko je opasan koronavirus.

- U poslednja 24 sata testirano je 6.915 ljudi, imamo 279 pozitivnih, a čak 12 preminulih usled posledica komplikacija izazvanih koronavirusom. Na respiratorima su 154 osobe - navela je Brnabić i dodala da je ovo najgori dan do sada po broju ljudi na respiratorima.

Brnabić kaže da je pokazatelj koliko je opasan koronavirus i to što je danas tokom dana poslato 49 dodatnih respiratora širom Srbije, čak i u mestima u kojima oni ranije nisu trebali.

Ona je navela da je u OB Valjevo upućeno sedam kliničkih respiratora, Smederevska Palanka dobila je tri respiratora, Požarevac pet, , ZC Užice dva, Paraćin pet, Zvezdara dva, KCV 25 respiratora.

- To pokazuje koliko je ozbiljna ova borba i koliko je teška ova bolest. Zato još jednom apelujem građane Srbije da se uozbilje, poštujte mere, budite maksimalno disciplinovani, preklinjem vas, nosite maske. Molim ljude da se ne okupljaju, to je najveći atak na naš zdravstveni sistem - upozorila je Brnabić.

Svi moramo najozbiljnije da shvatimo borbu protiv koronavirusa, dodala je Brnabić.

- Sutra će biti još jedno zasedanje Kriznog štaba i zatražiću obavezno nošenje maski u celoj Srbiji, ali sve zavisi od podrške struke - rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da poslednja četiri dana imamo smanjenje broja novoobolelih, a da je u poslednja 24 sata hospitalizovano 159 osoba.

- Mi imamo ogroman broj testiranih. U ovom trenutku imamo preko 180.000 testova u magacinu - navela je Brnabić i dodala da je država spremna, ali da to neće pomoći ukoliko ne postoji individualna odgovornost.

Restriktivne mere Upitana o tome koje bi restriktivne mere mogle biti uvedene Brnabić je rekla da bi ona predložila obavezno nošenje maski na teritoriji cele Srbije, na zatvorenom, ali i otvorenom prostoru. - To je nešto što je meni logično, ali moram da se konsultujem sa strukom. To bi svakako smanjilo rast broja novoobolelih. Druga stvar je zabrana organizovanih okupljanja. Mislim da makar dve nedelje to treba da imamo - rekla je Brnabić.

Trećina pregledanih pacijenata zahteva hospitalizaciju

Direktor Infektivne klinike Goran Stevanović istakao je danas da je pritisak na zdravstveni sistem ogroman i da se ne smanjuje broj hospitalizovanih, te da, ako se nastavi aktuelni trend, biti potrebni dalji kapaciteti.

tevanović je, na konferenciji za štampu nakon sednice Kriznog štaba, rekao da je proteklog vikenda opterećenje na trijažne centre bilo ogromno, kao i na ambulante.

Ukazao je da zabrinjava što ima velika prisutnost ozbiljne slike oboljenja, što zahteva hospitalizaciju, i dovodi do opterećenja zdravstveno sistema.

Podsetio je da je prosečno vreme hospitalizacije i dalje više od dve nedelje.

- Za sada zdravstveni sistem, uz uspešno manevrisanje sa kadrom i slobodnim mestima, uspeva da zadovolji potrebe za bolničkim lečenjem. Najveći broj hospitalizovanih je na teritorji grada Beograda - ukazao je Stevanović.

Zahvalio se kolegama iz opštih bolnica u Pančevu, Smederevu, Požarevcu koji prihvataju pacijente iz Beograda. Rekao je da sa sa novim postavljenjim kapacitetima, podsećajući da se očekuje uključivanje Instituta za reumatologiju, pokrivaju potrebe.

Međutim, ukazao je da će se videti da li će biti potrebni novi kapaciteti.

- U ovom trenutku, kako izgleda, biće potrebni dodatni kapaciteti - ocenio je on. Rekao je da kliničari ističu, bez obzira na sve natpise u domaćim i stranim medijima, da u ovom trenutku ne postoji lek niti vakcina koji pouzdano leče ili štite od kovida.

- Jedino što može da štiti je prekid prenosa virusa, a to su protivepidemiološkee mere - distanca na otvorenom, maska u zatvorenom. Molim građane da poštuju te mere, da bismo smanjii zaražavanje novih, i smanjimo broj ljudi koji će biti ozbiljno bolesni - naglasio je on.

Potrebno je pridržavati se mera

Janković je rekao da je potrebno nositi maske, držati distancu, ne okupljati se, redovno prati ruke i dodao da od toga zavisi kako će teći epidemija u Srbiji.

- Ovaj virus je više puta iznenadio i naučnike i lekare... Sigurno je da ove mere provereno štite - naglasio je Janković.

Jnković je izjavio da se za sada još uvek ne možemo osloniti na kolektivni imunitet, jer je jednocifren procenat prokuženosti, pa su i dalje "alfa i omega" strategije borbe protiv kovida 19 - mere prevencije zaražavanja.

Na pitanje da li će visoka prokuženost leti uticati na blažu sliku na zimu, odnosno hoće li nas štititi kolektivni imunitet, Janković je pojasnio da bi to bilo logično očekivati kod mnogih respiratornih infekcija, sličnih kovidu, ali da se nažalost kod ovog virusa, jer je nov i još uvek nepoznat, ne može sada reći u kojoj meri se možemo osloniti na to.

- A, ako ne možemo reći u kojoj se meri možemo osloniti na kolektivni imunitet, to znači da se ne možemo osloniti na to. Voleo bih da Krizni štab stavi tačku na to pitanje - rekao je Janković.

Niko nije očekivao ovakav skok brojki u julu

Brnabić je odgovarajući na pitanja novinara rekla da niko nije očekivao ovakav skok brojki u julu.

- Mi smo jedni od prvih uveli restriktivne mere i to je dalo rezultat, zaravnilo krivu... Uz te restriktivne mere dali smo prostor našem zdravstvenom sistemu da diše - kazala je Brnabić i dodala da će Krizni štab razgovarati o restriktivnijim merama.

Brnabić je rekla da niko nije svaljivao krivicu na narod i da je ovo bolest koja jedino može da se pobedi nošenjem maski i tako što se ne okupljamo.

Pojasnila je da ako se ljudi pridržavaju mera onda nema potrebe za restriktivnim merama i da njihovo ukidanje ne znači da je virus nestao.

- Svi moramo da naučimo da je ovo novi način života. Niko nije svaljivao krivicu na građane. Da li smo pogrešilI? Da, pogrešili smo, kao što je pogrešila i Svetska zdravstvena organizacija i mnogi drugi - rekla je Brnabić.

Kako kaže, svi su predviđali da će tokom leta biti apsolutno zatišje.

- Svi su to predviđali... Krizni štab se nije oglašavao, ali je zasedao, nije bilo potrebe da svakog dana imamo konferencije - navela je Brnabić i dodala da je sada ponovo to potrebno zbog ovakvih brojeva.

Odgovarajući na pitanja novinara, premijerka kaže da nema problem da prizna grešku kada je načini, a da je greška načinjena onda kada se nije očekivalo da će se koronavirus ponašati kako se ponaša tokom leta.

- U skladu sa tim, činilo mi se da je naš način borbe više nego jasan. U martu i aprilu imali smo gotovo najrestriktivnije mere u Evropi. Mnogi su bili frustrirani ovim merama, a danas čujem komentare da je Vlada popustila i da su mere potrebe. Mi, kao Krizni štab donosimo odluke u interesu građana i zemlje, pa u tom smislu smatram da još nije vreme za onako restriktivne mere koje smo imali, jer je jako važno da naučimo da je ovo pojedinačna borba, te da je ovaj put potrebna drugačija taktika - kaže premijerka.

Ističe da država ne može da živi u vanrednom stanju, a da ukidanje istog povlači i opuštanje građana.

Kada je reč o navodima novinara da cifre nisu dovoljno precizne, Brnabić kaže da na početku nije ni postojao sistem.

- Napravili smo kakav-takav sistem, jako loš i mnogo puta kritikovan, i zaposlili smo najmanje 50 ljudi da sede u bolnicama i popunjavaju bazu podataka, a kako bi se rasteretili zdravstveni radnici. Ipak, ovo nije sistem. Sistem je elektronski karton iz kojeg se povlače informacije o tome koliko je ljudi pregledano i na koji način. Mi taj sistem nemamo i Kovid-19 nikada nije bio takav sistem - navodi Brnabić i dodaje da ne razume zašto bi država lagala o ciframa.

Brnabić kaže da je znala da će se ovo desiti, radilo bi se na digitalizaciji zdravstva, a ne prosvete.

- Nemojte da pokušate da urušite poverenje, jer smo uradili sve... Ne razumem politizaciju ovog pitanja - navela je Brnabić.

Kako kaže, tokom epidemije koronavirusa 15 puta smo povećali naše kapacitete za testiranje.

Brnabić je izjavila da je najlakše bilo uvesti policijski čas i restriktivne mere.

Odgovarajući na pitanja novinara Brnabić je rekla da se plaši da će zbog kampanje nepoverenja malo ljudi želeti da se vakciniše, što će značiti da će opet mnogo njih moći da se zarazi.

- Potrebno je da ne politizujemo tu temu, vakcina će biti jedan od načina za borbu protiv koronavirusa - kazala je Brnabić.

Povodom testiranja u privatnim laboratorijama Brnabić je rekla da uvek mogu da se jave one koje mogu to da urade, a da se pridržavaju svih mera.

- Mi testove imamo, ali ne može svako ko ima bilo koji simptom da se testira PCR. To ne radi nijedna zemlja - naglasila je Brnabić.

Ona je, odgovarajući na pitanja novinara, apelovala na gradonačelnika Šapca Nebojšu Zelenovića da ne politizuje ovo pitanje.

Govoreći o donacijama Brnabić je rekla da nikom to ne može da se zabrani, a da država šalje sve što joj bolnice i samouprave traže.