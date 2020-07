MISTERIJA DUGA DVE DECENIJE! Iva (16) je bila kod oca u Nišu, pa NESTALA BEZ TRAGA! Majci sada STIGLI UZNEMIRUJUĆI POZIVI

Posle toliko godina nedavno sam dobila četiri telefonska poziva iz inostranstva. Osećam da je to moja Iva pokušala da me dozove i da mi javi gde se nalazi. Prijavila sam sve policiji i započeta je nova istraga, rekla je Nives Đorđević, majka nestale Ive Veljković.

Tragam 20 godina za mojom ćerkom Ivom i sve te godine ne gubim nadu da ću je naći. Nedavno sam dobila četiri telefonska poziva iz inostranstva. Niko se nije javio, ali ja osećam da je Iva pokušala da mi javi gde se nalazi zarobljena kao belo roblje! Obavestila sam policiju i ponovo je pokrenuta istraga.

Kako kaže, Nives Đorđević iz Zaječara, čija je ćerka Iva Veljković (16) misteriozno nestala u Nišu 9. avgusta 2000. godine.

Doselili se iz Sarajeva

- Iz Sarajeva smo u Zaječar došli 1992. godine. Nakon toga razišla sam se sa suprugom, koji je otišao u Niš, a ja sam sa Ivom ostala u Zaječaru. Te 2000. godine ona je letnji raspust provodila kod oca. Istragom je ustanovljeno da je Iva kobnog dana oko 18 sati izašla iz očevog stana i otišla da se nađe sa čovekom koji je preko oglasa tražio bebisiterku za rad u Švajcarskoj. Otad moju ćerku više niko nije video - rekla je Nives i dodala:

Nives Đorđević kaže da je uprkos svemu nastavila da traga za svojom jedinicom i da su joj četiri telefonska poziva iz inostranstva koja je nedavno dobila ponovo vratila nadu da će i posle dvadeset godina naći Ivu.

- Telefon mi je zazvonio. Javila sam se, ali sa druge strane je neko samo ćutao i posle sekund-dva prekinuo vezu. Izgledalo je kao da je neko hteo, a nije mogao da mi se javi. Verujem da je to moja Iva zvala. Osećam da je živa, ali da je jako daleko, a pod tim daleko mislim na Bliski Istok ili Kosovo. Verovatno su je kao belo roblje zatvorili iza onih njihovih zidina sa pet-šest žena. To je isto kao da vas u zemlju zakopaju, tamo nema kontakta sa spoljnim svetom - rekla je majka nestale devojke i navela:

- Posle tih poziva sam odmah obavestila policiju i tužilaštvo. Kod mene su došli inspektori, koji su mi baš ulili nadu. Bili su to mladi ljudi, vrlo zainteresovani za slučaj. Čini mi se da će sad ozbiljnije pristupiti istrazi Ivinog nestanka i da će se sve pokrenuti sa mrtve tačke.

Policija proverava pozive

U niškoj policiji je potvrđeno da je slučaj nestanka Ive Veljković ponovo pokrenut. - Proveravaju se telefonski pozivi koje je dobila majka devojke, kao i sva druga saznanja koja bi dovela do rasvetljavanja njene sudbine. Pre dvadeset godina, neposredno nakon nestanka devojčice, privođen je muškarac za kojeg se pretpostavljalo da je trebalo sa njim da se sretne. Međutim, nisu pronađeni dokazi da je on odgovoran za to što se njoj desilo - navodi naš sagovornik upoznati sa ovim slučajem, ne isključujući mogućnost i da je devojčica doživela najgoru sudbinu.