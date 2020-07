Vreme do kraja jula bez bitnije promene, a stigla je i PROGNOZA ZA AVGUST - Meteorolog Todorović nema lepe vesti za one koji čekaju prave letnje dane

Zahlađenje pa sunce, zahlađenje pa sunce - ovako će otprilike izgledati ovaj, ali i naredni mesec.

Danas će jutro biti sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od osam do 14, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni.

I u Beogradu sveže jutro, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura kretaće se od 11 do 14, najviša dnevna oko 26 stepeni.

I naredna dva dana se, prema rečima meteorologa Nedeljka Todorovića, očekuju sunčana i sveža jutra na području cele Srbije, dok će maksimalna dnevna temperatura biti u porastu za nekoliko stepeni, i bila bi u granicama od 26 do 30 stepeni Celzijusa, u Beogradu oko 28.

Već u četvrtak popodne očekuju se kratkotrajni pljuskovi, koji će biti predznak promene vremena.

- Promena stiže u noći četvrtak na petak, kada stižu naoblačenje, zahlađenje, kiša, pljuskovi i grmljavina. Ovakvo vreme zadržaće se tokom čitavog dana u petak – kaže Todorović za Pink.

Ujedno se očekuje i pad temperature od pet do sedam stepeni, pa bi u Beogradu u petak maksimalna dnevna temperatura iznosila 22 stepena Celzijusa.

Sveže vreme za ovo doba godine zadržaće se i za dane vikenda, a maksimalna dnevna temperatura iznosiće od 24 do 26 stepeni.

- Zasad nema najava o temperaturama preko 30 stepeni, zadržaće se umereno toplo sa temperaturama između 26 i 30 stepeni, što je oko proseka za ovo doba godine. Očekuju se povremene kiše i pljuskovi praćeni zahlađenjem i ovakav ritam zadržaće se do kraja jula meseca, s tim što će veći deo naredne sedmice biti pretežno sunčano i toplo – kaže meteorolog.

Govoreći o prognozi za avgust, kaže da nije izvesno šta nas čeka, ali da se očekuje da naredni mesec bude topliji od jula.

- Mislim da bi se zadržao sličan ritam promena: topli dani sa povremenim zahlađenjima i padom temperature na vrednosti oko 25 stepeni – navodi Todorović za Pink.