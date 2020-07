Vulin: Pripadnici 72. brigade za specijalne operacije su opremljeni najmodernijom opremom i ne zaostaju ni malo za njihovim kolegama u svetu

- Pripadnici 72. brigade za specijalne operacije neprekidno se obučavaju. Ne prođe ni jedan dan a da oni ne izvode određenu formu obuke. Zahvaljujući velikim ulaganjima u našu vojsku, zahvaljujući velikim ulaganjima u 72. brigadu za specijalne operacije, mogli smo danas da izvedemo ovu vežbu. Za ovu vežbu morali ste da imate helikopter, kao i nove konopce, odgovarajuću opremu, ali i ronilačku opremu za ronioce koji su iskakali iz helikoptera - izjavio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin koji je obišao obuku pripadnika 72. brigade za specijalne operacije u rejonu prevodnice Kajtasovo, gde su izveli desant ronilaca iz helikoptera na vodenu površinu, desant iz čamaca pri punoj brzini i vertikalni manevar primenom tehnike brzog spuštanja.

Govoreći o značaju opreme, ministar odbrane je podsetio da su prošle decenije od kako smo kupovali ne samo novo, nego i najmodernije.

- Pripadnici 72. brigade za specijalne operacije su opremljeni najmodernijom opremom i ne zaostaju ni malo za njihovim kolegama u svetu. Uvek smo imali najbolje ljude, a red je da naši najbolji ljudi imaju najbolju opremu – poručio je ministar Vulin.

Kako je istakao komandant Bataljona za specijalne operacije „Grifoni“ potpukovnik Dragan Kužet danas je prikazana obuka „izvođenje diverzije“ kroz tri tačke.

- Prikazani su desant ronilaca na vodenu površinu iz helikoptera, desant ronilaca na vodenu prepreku iz čamaca pri punoj brzini i desant pripadnika Bataljona za specijalne operacije „Grifoni“ primenom tehnike brzog spuštanja „fast rope“. Sve akcije specijalnih jedinica zasnivaju se na dva posebna efekta koja želimo da postignemo - iznenađenje i tajnost. Uz to postižemo još jedan efekat - pripadnike timova ubacujemo na najbrži i najefektniji mogući način i tako sprečavamo izloženost pripadnika, povećavamo tajnost, a time i iznenađenje. Sve to radimo do automatizma pod parolom „što više znoja u miru, manje krvi u ratu“ - rekao je potpukovnik Kužet i poručio građanima Srbije da budu bezbedni, da je vojska dobro obučena, posebno pripadnici 72. brigade za specijalne opoeracije i bataljona „Grifoni“ te dodao da će svaki zadatak koji pred njih postave biti sigurno realizovan.

Na lokaciji prevodnice Kajtasovo, pripadnici Bataljona za specijalne operacije „Grifoni“ desant ronilaca iz helikoptera na vodenu površinu i veritkalni manevar primenom tehnike brzog spuštanja izveli su u sadejstvu sa pripadnicima RV i PVO.

Nakon prikaza obuke, ministar Vulin je prisustvovao i prezentaciji veračke i ronilačke opreme kojom su opremljeni pripadnici Bataljona za specijalne operacije „Grifoni“.

Današnjem prikazu obuke prisustvovao je i komandant 72. brigade za specijalne operacije brigadni general Miroslav Talijan.