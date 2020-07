Nezapamćena scena ispred "Torlaka": Redovi od NEKOLIKO STOTINA METARA, ogroman broj ljudi od jutros čeka na TESTIRANJE (VIDEO)

Posle višenedeljnih apela da se nose maske, smanje socijalni kontakti, drži distanca, a o koje su se mnogi Beograđani oglušili uz dobro poznati stav "neće mene", prestonica je nažalost postala žarište korona virusa čiji se udar sada usmerio na mlade ljude od po 20 i 30 godina pa naviše od kojih mnogi, potpuno zdravi i pravi, umiru od ovog opakog virusa.

Na društvenim mrežama, pre svega Tviteru, jutros su osvanuli snimci načinjeni, kako se navodi, ispred Instituta Torlak. Tamo se, kažu tviteraši, jutros formirao dugačak red Beograđana.

Snimci kolone odmah su osvanuli na društvenim mrežama uz komentare da svi ovi ljudi najverovatnije čekaju na testiranje.

The waiting queue at the COVID-19 testing center in Belgrade. pic.twitter.com/X9jrDlPF0N