STRUČNA KOMISIJA EKONOMSKOG FAKULTETA DONELA ODLUKU: Profesorka Popović prisvojila 150 strana prevoda od pokojnog kolege

Profesorka Ekonomskog fakulteta Danica Popović u svom prevodu udžbenika iz međunarodne ekonomje preuzela je 150 strana čiji je prevodilac pokojni profesor tog fakulteta Stojan Babić i time zloupotrebila njegovo delo, potvrdila je stručna komisija Ekonomskog fakulteta, pišu Večernje novosti.

Stručna komisija formirana je nakon što je Etička komisija Ekonomskog fakulteta u junu 2019. godine, na zahtev studenta Aleksandra Jakšića, pokrenula postupak za utvrđivanje neakademskog ponašanja profesorke Popović. Njoj se na teret stavljalo da je prilikom izdanja novog prevoda udžbenika iz Međunarodne ekonomije, autora Dominika Salvatorea, zloupotrebila raniji prevod svog preminulog kolege.

- Njoj sada predstoji mera javne osude i udaljavanje sa fakulteta. Uveren sam da je ovo najnemoralniji postupak jednog profesora u istoriji Beogradskog univerziteta, pri čemu ništa časniji nisu ni oni profesori koji su se na Nastavno-naučnom veću javno zalagali da se ne pokrene postupak protiv profesorke Popović. Oni su hteli da prikriju njen plagijat - rekao je, komentarišući izveštaj Stručne komisije, Aleksandar Jakšić, koji je tražio utvrđivanje neakademskog ponašanja profesorke Popović.

U izveštaju se, naime, navodi da je, nakon upoređivanja spornih prevoda udžbenika iz Međunarodne ekonomije, Stručna komisija identifikovala doslovno preuzimanje prevoda profesora Stojana Babića.

- Rezultat softverske analize preklapanja prvih 11 poglavlja dva prevoda pokazuje da je različit procenat preklapanja teksta po poglavljima. On se kreće od samo tri odsto kod uvodnog poglavlja, do 70 odsto kod 10. poglavlja. Prosečno za svih jedanaest glava knjige to iznosi 43 odsto preklapanja teksta. "Turnitin" (softver za otkrivanje plagijata) pokazao je i broj preklopljenih stranica po poglavljima, koji za svih 11 poglavlja upoređenih prevoda iznosi 150 strana, od ukupno 350, koliki je obim prvih 11 poglavlja - stoji u izveštaju Stručne komisije.

Takođe, Stručna komisija je utvrdila da upoređivanjem novog izdanja udžbenika iz međunarodne ekonomije na izvornom, engleskom jeziku, i njegovog prevoda na srpskom jeziku postoje brojne nelogičnosti, poput onih da u novom prevodu udžbenika nedostaju delovi teksta koje je autor, Dominik Salvatore, dodao u 12. izdanju udžbenika koji je prevodila profesorka Popović, u odnosu na 9. izdanje, koje je prevodio profesor Babić.

Stručna komisija je nasumičnim izborom stranice na slučaju nedostajuće rečenice navela primer razlikovanja originalnog teksta udžbenika na engleskom jeziku i njegovog prevoda na srpski jezik.

- U dva izdanja prevoda ove rečenice nema, ni u 9. izdanju, što je i logično jer je u izvorniku (originalu na engleskom jeziku) nema, ali ni u prevodu 12. izdanja, iako u izvorniku tog izdanja rečenica postoji - stoji u izveštaju Stručne komisije. Takođe, navodi se i da je Stručna komisija pronašla mnoge stručne termine koji nisu unapređeni ili su čak lošije prevedeni u prevodu 12. izdanja.

Po proceduri, Stručna komisija će izveštaj poslati Etičkoj komisiji koja će, u skladu sa Pravilnikom o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja, u roku od 15 dana podneti izveštaj dekanu Ekonomskog fakulteta. On je ovlašćen da ga zajedno sa predlogom sankcija uputi Nastavno-naučnom veću.

Predsednik Stručne komisije prof. dr Petar Bjelić potvrdio nam je da je telo kojem on predsedava sačinilo izveštaj i prosledilo ga Etičkoj komisiji Ekonomskog fakulteta na dalje postupanje.

Dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Branislav Boričić nije želeo da komentariše ovaj slučaj sve dok, kako nam je rekao, Naučno-nastavno veće ne zauzme stav o tome.

STRUČNA KOMISIJA U stručnoj komisiji koja je imala zadatak da uporedi sporne udžbenike bili su profesori Ekonomskog fakulteta Predrag Bjelić i Radovan Kovačević, Univerzitet u Beogradu delegirao je docenta Aleksandra Miloševića sa Fakulteta političkih nauka, dok je Nacionalni savet za visoko obrazovanje delegirao profesora Slobodana Cvetanovića sa Ekonomskog fakulteta u Nišu. Komisija je formirana na NNV sa 75 glasova "za", dok su protiv formiranja bili profesori Dejan Šoškić, Milojko Arsić, Boško Živković i Branko Urošević.

Profesorka Popović o ovom slučaju za "Novosti" je izjavila:

- Ništa nisam zloupotrebila, a ako SNS želi da me proganja, mogao bi da promeni temu.

Ona podseća da su ranije knjigu preveli zajedno ona i pokojni profesor Babić, da je redaktura bila zajednička tako da su njene rečenice u njegovom delu knjige i njegove u njenom delu knjige. Ona ističe i da je Aleksandar Jakšić, koji je tražio da se utvrdi neakademsko ponašanje, već osuđen od te iste Etičke komisije Ekonomskog fakulteta da je kleveće i da je ta presuda pročitana na svim naučno-nastavnim većima Univerziteta u Beogradu.

Aleksandar Jakšić kaže da je Stručna komisija samo potvrdila ono što su svi na fakultetu znali, a to je da je profesorka Popović plagirala prevod preminulog profesora Stojana Babića.

- Podsetiću vas da me je profesorka Danica Popović više puta lažno optuživala i da je pre nekoliko meseci tražila moje izbacivanje sa fakulteta, jer je to bio jedini način da se obustavi navedeni postupak - kaže Jakšić.