Situacija u Vojvodini nepovoljna, Novi Sad i dalje najugroženiji

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Simon Dawson/Pool via AP | |

Epidemiološka situacija u Vojvodini, po oceni epidemiologa, nepovoljna je i postoji i dalje porašt zaraženih i obolelih, a u sredu je bio najveći broj obolelih u jednom danu u Vojvodini, izvavio je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.

"Juče, do 15 časova, imali smo najveći broj obolelih u jednom danu u Vojvodini, ukupno 162. Od toga 79 u Novom Sadu, što pokazuje da je ovaj grad i dalje najugroženiji. Verovatno ćemo u Novom Sadu morati da preduzmemo dodatne mere, ali o tome će odlučiti gradski štab", rekao je Mirović na konferenciji za novinare, održanoj na platou ispred zrgade Vlade.

U Kliničkom centru Vojvodine od covida 19 leči se 254 pacijenta i oni su smešteni u korona-centru.

U prethodna dva dana preminula su dva pacijenta, rekao je Mirović.

"Iz Novog Sada je 161 pacijent, deset iz Vrbasa, devet iz Zrenjanina. Ukupno je 1.621 aktivni slučaj u celoj Vojvodini, od čega je u Novom Sadu 796, dakle najviše", rekao je Mirović. Govoreći o pacijentima koji su smešteni u opštim bolnicama po gradovima u Vojvodii, Mirović je rekao da je u bolnici u Pančevu 102 obolela, u Vrbasu 29, Subotici 57, Sremskoj Mitrovici 112, Vršcu 22, Somboru 17, Zrenjaninu osam.

Mirović je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao "da nema nikakvih teorija zavere o broju preminulih", te naveo da su od početka epidemije u Vojvodini preminule 63 osobe.

"Dobra vest je da imamo dvoje obolele dece. Imali smo četvoro, a dvoje se oporavilo", rekao je on.

Mirović je saopštio da su za sve Zavode za javno zdravlje u Vojvodini nabavljene PCR mašine, koje su već u funkciji. "Imamo testiranje u više gradova u Vojvodini, ukupno osam laboratorija. Dakle, u Vojvodini se ne čeka duže od 24 sata za rezultate testiranja. Država je obezbedila dovoljno testova, Vlada Srbije nam maksimalno pomaže", naglasio je Mirović. On kaže da, u odnosu na mart, april, maj, u Vojvodini sada ima više laboratorija za testiranje, nabrajajući da se one nalaze u Somboru, Kikindi, Pančevu, Subotici, Zrenjaninu, potom da se ljudi i dalje mogu testiranje, kao i do sada, u Kliničkom centru Vojvodine i Institutu za javno zdravlje Vojvodine.

"Mi smo u poslednjih 15-ak dana, od kako su covid ambulante ponovo počele da rade, dostavili najpre 100, pa 200, a od juče po 300 stotine podloga. Republički fond za zdravstveno osiguranje urpavo objavio da je obezbeđeno 500.000 transportnih medijuma za Srbiju,t ako da će taj problem uzorkovanja biti prevaziđen, ali jako je važno da kapaciteti izdavanja rezultata ne budu prevaziđeni", objasnio je direktor Instituta za javbo zdravlje Vojvodine dr Vladimir Petrović.

On je rekao da je taj Institut obavio određena serološka praćenja u Vojvodini, te da je ustanovljeno da je imunitet građana u Vojvodini do 25. juna, po njihovoj oceni, iznosio 6,11 odsto.

"Što bi značilo da je negde oko 118.000 ljudi zaraženo. S tim da u uzrasnim grupama od 20 do 60 godina, radno aktivno stanovništvo, gornja granica povedrenja, znači oko opsega u kojem se taj procenat kreće, ide do deset odsto, što bi govorilo čak u procentima i oko 200.000", objasnio je Petrović.