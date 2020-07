Poznati SRPSKI KRIMINOLOG uputio važan savet ženama koje se nađu na meti SILOVATELJA: Uradite OVO i on će odustati!

Ne postoji univerzali profil slovatelja, kažu sagovornici Pinka, upozoravajući na čestu pojavu povratnika koju treba imati u vidu u procesu osuđivanja i njihove kontrole.

Maja Raković iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima ističe da su silovatelji osobe sklone devijantnim ponašanjima i ponavljanju zločina.

- To je važno imati u vidu u procesu osuđivanja i kontrolisanja. Oni će sebi stvoriti priliku da ponove zločin – rekla je Raković.

Komentarišući slučaj oca koji je snimio seksualno odnos sa ćerko i objavio na društvenim mrežama, nudeći njene “usluge”, ona kaže da nije reč samo o podvođenju, već i silovanju sopstvenog deteta.

Kriminolog Zlatko Nikolić pravi razliku između silovanja i obljube i objašnjaca da obljuba predstavlja zloupotrebu položaja.

Nikolić kaže da slučaj silovatelja iz Nemačke i oca koji je zlostavljao i podvodio ćerku nemaju ništa zajedničko.

- Silovatelj napada žene i ima potrebu da vidi strah i šok. Načina da se zadovolji erotski nagon ima hiljadu, ali on to ne može ako ne vidi lice. Ženama koje su napadnute, savetujem da ne ostanu bez borbe, jer u tom slučaju ne vide to što hoće i uglavnom odustaju – naveo je Nikolić.