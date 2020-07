Toplije se obucite i ponesite kišobran: Danas promenljivo oblačno i sveže, ponegde kiša

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i sveže, ujutro i pre podne ponegde sa kišom, posle podne sa lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavina.

Vetar uglavnom slab zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatur od 13 do 16, najviša dnevna od 20 do 24 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu promenljivo oblačno i sveže, ujutro i pre podne sa kišom, posle podne sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar uglavnom slab zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 15, najvisa dnevna oko 23 C.

Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana - do 26. jula:U većini dana pretežno sunčano. Samo se u četvrtak očekuje prolazno naoblačenje, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura u većini dana oko prosečnih vrednosti - od 26 do 29 stepeni, u utorak i sredu toplije sa maksimalnom temperaturom od 29 do 32 stepena.