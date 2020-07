Vučević: Izgradnja četvrtog mosta u Novom Sadu prioritet svih prioriteta

"Ovo je neverovatno izazovna godina, ali sam ubeđen da ćemo biti snažni i odgovorni da izađemo što manje ekonomski povređeni", siguran je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

U planskim dokumentima, ideja o gradnji mosta pojavljuje se unazad 70 godina.

Gradonačelnik kaže da je to sad prioritet svih prioriteta, a na pitanja koja se već čuju u javnosti nakon što je predstavljeno konceptualno rešenje budućeg mosta, odgovara da će se sve rasprave kretati u domenu struke.

"Ima ljudi u Novom Sadu koji će pod plaštom neke struke osporiti potrebu za četvrtim mostom u produžetku Bulevara Evrope, i pokušati potpuno da zamene teze. Ovo nije nikakav novi projekat, nije ga izmislio ni Miloš Vučević ni sadašnja vlast, već se o opravdanosti izgradnje tog mosta govori od 1951. godine. U Generalnom urbanističkom planu Novog Sada taj most je ucrtan od 1963. godine, i u GUP je ušao pre mosta Slobode. Sve do danas, on se ne briše ni iz jednog GUP –a, već je samo raznim studijama potvrđivana njegova opravdanost. To je pokazala i studija koju je za grad Novi Sad 1964. godine uradio Urbanistički zavod iz Ljubljane a konsultant u je bila čuvena firma "Vilbour Smith". U to vreme Novi Sad je imao 140.000 stanovnika i 8598 motornih vozila, a danas imamo preko 120.000 vozila. I 1980. godine, rađena je saobraćajna studija i tada su planirali most Slobode i ovaj most, i 2009. godine imamo studiju NOSTRAM (Novosadski transportni model), koji su uradili JP Urbanizam i Fakultet tehničkih nauka studija, i koja isto predviđa taj most, tako da je on ostao i u važećem GUP – u koji ističe krajem godine. Dakle, ništa novo nije izmišljeno, samo smo mi malo sposobniji i vredniji od nekih drugih, i malo odvažniji i malo više možemo da lobiramo u Vladi Srbije da konačno realizujemo ovaj veliki projekat", kaže Vučević.

Polovinom avgusta trebalo bi da bude završen generalni projekat izgradnje četvrtog novosadskog mosta, odnosno, završetka zapadne obilaznice oko Novog Sada, kako bi do početka naredne godIne bio objavljen tender za projektovanje idejnog rešenja i idejnog projekta.

Nakon toga sledi međunarodni jedinstveni tender za projektovanje i izgradnju. Gradonačelnik Novog Sada kaže da preko budućeg mosta neće biti dozvoljen teretni saobraćaj jer je za njega planiran peti most na Fuškogorskom koridoru, spajati dva auto – puta. Dok taj most ne bude završen, teretni saobraćaj će i dalje ići preko Žeželjevog mosta.