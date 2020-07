DA LI MASKE MORAJU DA NOSE I DECA U VRTIĆU? Pelemiš: Obavezne su za sve, kada su najmlađu u pitanju najbolje da budu iz domaće radinosti

Infektolog Mijomir Pelemiš upozorava da je došlo do pomeranja u smisli da umiru i mlađe osobe sa 30 godina.

- Na prethodnim konferencijama ste imali podatke o obolelima i umrlima. Naravno da se broj umrlih pomerio ka mlađim životnim dobima - istakao je Pelemiš.

- Ostaje ono što smo pričali od početka. Svi mogu da se zaraze i deca, i žene, i muškarci, virus može da uđe u svaki organizam, ali je ishod bolesti različit u različitim stanjima - naveo je Pelemiš.

Odogovarajući na pitanja novinara da li deca u vrtićima treba da nose maske, Pelemiš je rekoa da su maske obavezne za sve.

Kako je dodao, najbolje bi bilo da maske budu iz domaće radinosti.

Gojković: Uskoro testiranje i na privatnim klinikama

Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković je govoreći o privatnim klinikama za PCR testiranje istakao da postoje kriterijumi, te da je u PCR testiranju materijal izuzetno infektivan.

- To ne mogu da rade obične laboratorije, postoje pravilnici vezani za prostorije, obučenost kadra i odlaganje medicinskog otpada, kako ne bi došlo do kontaminacije. Što se tiče samih seroloških analiza, one ne zahtevaju tako značajan potencijal u ljudstvu i infrasktrukturi. Mislim da će se uskoro deo privatnih laboratorija priključiti - istakao je Gojković.

Odgovarajući na pitanje o radu Vatrenog oka, on je rekao da je bio zastoja u radu pojedinih laboratorija.

- Mislimo da smo sa današnjim danom uspeli sa današnjim danom izađemo iz svega toga. Sve je manje repova, odnosno tih odstataka koji su ostali i da ćemo uspeti da nalazi u svom laboratorijama budu u roku od 24 sata - naveo je Gojković.

Građani će, kako je rekao, od sutra popodne moći putem aplikacije da provere da li je njihov nalaz gotov i da li je pozitivan ili negativan.