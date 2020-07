NIKO NIJE POŠTEĐEN! Dr Lađević upozorava: Najmlađi pacijenti na respiratoru u KCS su 1994. i 2001. godište!

"Što je više obolelih imamo više i pacijenata sa težom klinikom slikom", objašnjava dr Lađević.

Direktor Centra za anesteziologiju i reanimatologiju Kliničkog centra Srbije Nebojša Lađević rekao je da u odnosu na prvi pik virusa korona sada ima više pacijenata sa teškom kliničkom slikom.

- Sada imamo više mlađih pacijenata, između 20-te i 30-te i 30-te i 40-te godine, čak su i oni na mehaničkoj ventilaciji, tako da niko nije pošteđen - izjavio je Lađević.

On je rekao da na mehaničkoj ventilaciji ima pacijenata koji je 1994. godište ili 2001. godište, te da je zato potreban oprez.

- Što je više obolelih imamo više i pacijenata sa težom klinikom slikom. Oni koji se na vreme jave mi uspevamo da zadržimo tu bolest, da ne dođu na respiratore. Do sada imamo jedno desetak odsto onih koje smo odvojili od respiratora - rekao je Lađević.

Epidemiolog Branislav Tiodorović je rekao za "Blic" da se drugi talas može očekivati na jesen, ali da će ga država dočekati spremnije na više nivoa.

On je dodao da virus može napasti svakoga, a sada su na udaru mladi jer su oni u najvećoj cirkulaciji, ali da vjeruje da dolazi do smirivanja, jer se više poštuju mjere, maska, distanca, dezinfekcija.

- Ovo više nije respiratorna bolest, ovo što mi sada vidimo je sistemska bolest. Dolazi do tromboze krvnih sudova, onda to proizvodi moždane udare, srčane udare, to se odnosi na ljude koji imaju hroničnu bolest. Bolesti svakako mogu biti zastupljene i kod mlađih ljudi, pa korona izazove komplikacije - rekao je on.

Tiodorović je dodao da je prva informacija bila da se virus prenosi kapljičnim putem, da na razdaljini od metar i po pada dole zbog težine, ali da sada postoji još jedna informacija - da se prenosi i vazduhom.