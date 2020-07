DECA ĆE NOSITI MASKE AKO TAKO ODLUČE LEKARI! Direktorka "Batuta": Mora se konsultovati pedijatar, jer ta mera nije uvek najbolja preporuka

Deca koja imaju osteljive respiratorne organe, ona će u konsultaciji sa pedijatrom videti kako da postupaju, navela je dr Jovanović.

U poslednja 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 8.349 osoba, njih 359 bilo je pozitivno, dok je, nažalost, preminulo 10 lica, saopšteno je na današnjoj konferenciji za medije u Palati Srbija.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je 550 zdravstvenih radnika obolelo od koronavirusa, od čega je njih 50 na bolničkom lečenju.

- Među hospitalizovanima imamo broj pacijenata koji su suspektni i oni koji čekaju nalaz. Što se tiče starosne strukture preminulih situacija je sledeća: od 20 30 godina - 0,7 odsto, 1,08 procenata od 30 do 40 godina, 8,40% od 40 do 50 godina, 14,34% od 50 do 60 godina, 28,67% od 60 do 70 godina 27,96% od 70 do 80 godina i 18,64% iznad 80 godina starosti. Muškaraca među preminulima je 64,4 procenta, žena nešto više od 35 procenata", dodao je Lončar.

Predstavljena aplikacija za rezultate kovid testiranja

Mihailo Jovanović direktor Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu predstavio je aplikaciju pomoću koje će građani moći da se prijave i saznaju da li im je gotov PCR test.

Jovanović kaže da je ova usluga dostupna na portalu elektronske uprave na adresi euprava.gov.rs.

- Upotreba je vrlo jednostavno, u tri koraka, građani unošenjem svog JMBG broja, unošenjem imejl adrese na koju žele da dobiju notifikaciju ili opciono SMS-a, odnosno broja telefona, prijavljuju se za tu notifikaciju - navodi Jovanović.

Onog trenutka kada bude gotov njihov PCR test dobiće imejl ili SMS poruku, dodao je Jovanović.

Naglasio je da je usluga besplatna, kao i da su podaci zaštićeni i u tim porukama nema podataka o građanima, niti te poruke nose informaciju da li je test pozitivan ili negativan, već će se u porukama sugerisati građanima da ako žele da vide rezultat svog testa odu na portal e-Zdravlje gde kada se uloguju mogu da vide svoje kompletne rezultete.

Da li deca treba da nose maske?

Kada je reč o nošenju maski kod dece, direktorka Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" doktorka Verica Jovanović kaže da insitirati na ovome nije najbolja preporuka, a da će pravila biti definisana, pre svega pravila o distanci i nošenju maski i to kada je reč o zaposlenima.

- Pre svega bih istakla značaj nošenja maske bez obzira na uzrast. Po svaku cenu insistiranje na nošenju maski za decu nije najbolja preporuka. "Batut" će definisati pravila koja su pre svega vezana za distancu i nošenje maski. Deca koja imaju osteljive respiratorne organe, ona će u konsultaciji sa pedijatrom videti kako da postupaju - kazala je direktorka "Batuta" i dodala da će biti i detaljnijih propisanih mera.

Ona je istakla da će deca nositi maske ako to bude propisano od strane lekara, a u vrtićima je glavna mera distanca, zaključila je ona.

Uradićemo sve da bude dovoljna količina vakcina

Što se tiče vakcine Lončar je istakao da još uvek nema vakcine koja je registrovana za uprotrebu.

- Ceo svet je u borbi da dođe do što bolje pozicije da je je dobije za svoje građane. Najbitnija je bezbednost i efikasnost vakcine. Struka određuje da li će vakcina biti obavezna ili ne - istakao je on.

On je naglasio da će minimum biti da vakcina bude preporučena, posebno za ljude koji su visokorizični koji su u komunikaciji sa ljudima, onima sa hroničnim bolestima.

- Država će uraditi sve da bude dovoljno količina i da ona bude bezbedna - zaključio je i dodao da "Batut" sam sabira mišljenja pedijatara, lekara iz domova zdravlja, infektologa. Na osnovu njihovih zahteva jedini koji može da donese odluku o tome i ko pravi raspored vakcinacije je Batut.

Preporuke za hotele i spa centre

Na pitanje o poštovanju preventivnih mera u spa centrima i hotelima, Jovanović kaže da su sva pravila prevencije dostupna i dostavljena na razmatranje i primenu.

- Preporuke se razlikuju kada su u pitanju spa centri, a sve higijenske mere moraju biti u primeni. Stručnjaci koji su iz oblasti higijene su, na osnovu preporuka, poslali niz preporuka koje su dostupne i primenjuju se - navodi Jovanović.

Ministar Lončar rekao je da se nadao da će se do danas završiti prijavljivanje ljudi koji su bili na protestima i na taj način se zarazili.

- Nažalost, i dalje imamo posledice protesta - kaže Lončar.

Na pitanje o raspodeli novoobolelih po gradovima, kaže da Beograd prednjači u prethodnih sedam dana.

- I dalje ćemo se baviti pacijentima i onima koji su ambulanti, kojima su potrebni lekovi i lečenje. Oni su naš prioritet, a podaci ne mogu da nestanu, već će vremenom biti sve ažurniji i sve bolji - navodi ministar.

Kaže da je u Srbiji trenutno neophodno jedinstvo, a da je za usklađivanje brojeva potrebno vreme.

Pogoršanja moguća i u roku od nekoliko sati

Direktor Infektivne klinike dr Goran Stevanović kaže da postoje dva perioda u toku bolesti kada se očekuju pogoršanja kod bolesnika, a da se pogoršanja neretko dešavaju vrlo naglo i u okviru od nekoliko sati.

- To važi za svaku uzrasnu grupu i sve koji boluju od Kovida. To je karakteristično za upalu pluća, odnosno samu bolest Kovid - navodi Stevanović.

Zajednička karakteristika svih ovih ljudi, bez obzira na uzrast je, kako kaže, ta da su inicijalno imali tešku upalu pluća.

Osobe sa hroničnim bolestima i osobe odmaklijeg uzrasta, kako dodaje, imaju veće šanse da imaju nagla pogoršanja, međutim, ona su moguća i kod mladih.

Dodaje da je veća smrtnost kod osoba muškog pola, pa čak 64,8 odsto preminulih u Srbiji bilo je muškog pola. Gojaznije osobe, kako kaže, mogu imati težu kliničku sliku i jedan je od faktora rizika koji pogoršava prognoze.

Na pitanje gde je dr Branimir Nestorović, ministar Lončar je kratko odgovorio:

- Stvarno ne znam, nisam zadužen za njega i ne mogu da vam dam odgovor - rekao je Lončar.