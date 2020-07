Dr Kon otkrio koja je VAKCINA PROTIV KORONAVIRUSA najbolja i još koliko ćemo čekati na nju

Više od dva miliona ljudi u Srbiji biće vakcinisano, a evo šta dr Kon ima da kaže o vakcini.

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da ćemo zbog strogih normi u Srbiji na vakcinu protiv korona virusa mogli da sačekamo još pola godine kada bude završena četvrta faza ispitivanja.

On je istakao da ne postoji najbolja vakcina - jer ili je registrovana i za upotrebu ili nije.

Govoreći o oksfordskoj vakcini, gde je završena treća faza testiranja, Kon kaže da se vest najavljuje unapred pre Evropske medicinske agencije.

"Da li bi i mogli doći do te vakcine, znamo da smo neka sredstva uložili u otkrivanje nove vakcine, sada je na Agenciji za lekove da prate situaciju", ukazuje Kon.

Koja je vakcina najbolja

Odgovarajući na pitanje, na osnovu čega će biti doneta odluka o tome koja je vakcina najbolja, epidemiolog Kon kaže da ne postoji najbolja vakcina - ili je registrovana za upotrebu ili nije.

"Svaka vakcina može da bude umrtvljena, da koristi delove mikororganizma, sve su različite, bilo koja da postane zvanična - bilo koja je bezbedna za upotrebu", istakao je Kon.

"To je mali broj, uglavnom se smatra da je do 18 meseci zaštita, to će se ispitivati i to će imti uticaja na vakcinaciju", rekao je Kon.

Poštovanje mera zaštite



Velika većina građana poštuje mere. Suština je da ne smeju da rade kafići posle 23 sata. Ta odluka mora da se poštuje, izričit je Kon.

Član Kriznog štaba kaže da kazne nisu naivne kada su ugostitelji u pitanju, ako to ne kontrolišu onda namerno to rade.

Ukazuje da smo imali susret sa virusim gde je bilo potpuni nejasno kako će to da se odvija i da je tada bio stav SZO da maska štiti 30 odsto.

"Znalo se da ako maske nose bolesni - zaštita je 95 odsto, bolesni ne znaju da su bolesni. Poslednje istaživanje kaže da ako svi nose maske - zaštita je 99 odsto - to nismo imali na početku", zaključio je Kon.