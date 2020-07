Dr Stevanović objašnjava: Tokom bolesti postoje DVA PERIODA u kojima dolazi do POGORŠANJA stanja MLADIH PACIJENATA - Evo koji dani su KLJUČNI

Pogoršanja se neretko dese naglo i u roku od nekoliko sati.

Imaju li kliničke slike mladih pacijenata sa kovidom-19 kod kojih u roku od nekoliko sati dolazi do naglih pogoršanja nečeg zajedničkog? Na to pitanje je na današnjoj konferenciji za medije odgovorio dr Goran Stevanović.

"Postoje dva perioda u toku bolesti kada se pogoršanja kod ovih bolesnika očekuju. To je kraj prve nedelje bolesti i kraj druge nedelje bolesti. Pogoršanja kod onih koji imaju ozibiljne kliničke slike i koji su zbog toga hospitalizovani nastaju vrlo naglo i mogu se razviti u okviru nekoliko sati. I to važi za svaku uzrasnu grupu, za sve bolesnike, koji boluju od kovida. To je karakteristika upale pluća, odnosno same bolesti kovid. I zajednička karakteristika svih ovih ljudi koji imaju ova pogoršanja, jeste da su inicijalno, imali tešku upalu pluća, odnosno da su imali tešku kliničku sliku kovida", rekao je prof. dr Goran Stevanović, direktor Infektivne klinike u Beogradu i istakao:

"Postoje drugi laboratorijski parametri koji se prate i koji mogu biti prediktori da će stvari krenuti po zlu i to je razlog zašto svi oni moraju da da budu u bolnici i zašto nam trebaju ovoliki boilnički kapaciteti".

Dr Stevanović je napomenuo da "ne postoji jedna zajednička karakteristika koja bi se posebno izdvajala za neku uzrasnu grupu".

"Osobe koje imaju neke druge boleelsti, hronične bolesti i koje su u odmaklog uzrasta imaju veće šanse da imaju ovakva nagla pogoršanja, ali su ona moguća i kod mlađih".