BEOGRAD JE NAJVEĆI RIZIK! Kon otkrio koliko će vremena biti potrebno da se spusti broj obolelih! Sad se pojavljuju i OVI SLUČAJEVI

Epidemiolog Predrag Kon kaže da je situacija počela da se stabilizuje, ali je i dalje vrlo loše, a Beograd je apsolutno najveći rizik.

"Ovaj virus razara ekonomiju, ubija ljude, izaziva depresiju”, rekao je dr Predrag Kon.

Trebaće nam četiri nedelje da ovo spustimo, ne postoji čarobni štapić, to moramo da uradimo isključivo striktnim pridržavanjem mera. Kada virus nema gde, on gubi snagu"

Član Kriznog štaba se osvrnuo na tragediju u Nišu gde su preminuli trudnica i njena beba.

"Ovo je tragedija koja izaziva žaljenje i pogađa, ali i opominje. Ni trudnice nisu pošteđene, nijedna grupa stanovništva nije pošteđena. Imamo ozbiljnu opomenu da o tome razmišljamo. Imamo tri trudnice od kojih je jedna završila tragično" rekao je Kon.

Kako je rekao “sada je mnogo veći broj mladih zaražen nego ranije”.

"Ukupno virus ne pokazuje velike promene da bismo mogli da tvrdimo da je mutirao. Mi smo ga nekad zvali virus iz Milana, švajcarski virus, sada ga u Italiji zovu srpski virus. Međutim, to nije dokazano. Utvrđen je veliki potencijal prenošenja tokom leta. Ni UV zračenje, ni visoka temperatura nisu pomogli u mestima kao što su slavlja, skandiranja, pevanje, glasna muzika, jači govor. Tu dolazi do stvaranja aerosola i lakšeg prenošenja. Tu se pojavljuju i supeprenosioci, to su ljudi koji komuniciraju sa mnogo ljudi, imaju mogućnost da prenesu na veliki broj ljudi", rekao je dr Kon.

Kako je rekao pojavljuju se i slučajevi reinfekcije.

" Pojavljuju se slučajevi pacijenata koji su bili pozitivni, izlečili se, pa su opet pozitini sa novom kliničkom slikom. Značajno je to i za vakcinaciju, ima mnogo toga što se nedovoljno zna o ovom virusu", naveo je Kon.

Po njegovim rečima virus je svuda oko nas.

Ni kod jedne osobe ne možemo da tvrdimo da nije bila sa nekim koji je zaražen. Zato je važno nošenje maske. Moramo uzajamno da se štitimo, čak i ako ima infekcije koje nemaju veze sa koronom. Znam da je ovo vreme kada se nikome ne nosi maska, ali je korist velika da bi se to izbeglo"