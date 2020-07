EVO KAKO ODABRATI NAJBOLJU MASKU - postoje 4 vrste, najskuplja je 800 dinara, ali da li VAS ŠTITI 100 ODSTO

Najveću zaštitu od virusa pružaju nanomaske, koje staju do 800 dinara, dok su najekonomičnije pamučne, koje se moraju dobro prati i peglati

Sa izbijanjem epidemije koronavirusa zaštitne maske za lice postale su jedan od najtraženijih proizvoda, ali ujedno i novi dodatni trošak za građane Srbije. Koliki je to udar na kućni budžet domaćinstva zavisi od stepena zaštite konkretne maske jer upravo taj parametar diktira njihovu cenu. Tako su naizgled najjeftinije na domaćem tržištu hirurške maske, koje koštaju od 40 do 80 dinara po komadu, ali pošto su jednokratne i sa efikasnom rokom zaštite od svega nekoliko sati, treba ih menjati češće, što zahteva i znatno više novca za njihovu nabavku. Takođe, ove maske mogu se pazari u kutiji od 10 ili čak 50 komada, čija cena iznosi 500, odnosno 2.500 dinara.

Zaustavlja toksine

- Hirurške maske su za jednokratnu upotrebu i smeju se nositi dok se ne ovlaže. Preporučuje se da se menjaju na nekoliko sati, a gornja granica je jedan dan - objasnila je za Kurir Potrošač pulmolog Tatjana Radosavljević.

Ona ističe da najbolju zaštitu od virusa pružaju epidemiološke, nanomaske, mada su one i najskuplje, ali mogu se nositi po nekoliko dana.

- Ove maske koriste se u zdravstvenim ustanovama i predstavljaju najbolju zaštitu. Višekratne su, te ih je moguće nositi duže nego hirurške - poručila je dr Radosavljević.

Od ovog tipa domaće apoteke nude sklopive maske sa oznakom KN95 i N95 sa četiri sloja, koje pružaju zaštitu od toksičnih čestica 95 odsto. Otporne su na vlagu i ne izazivaju iritacije. Njihova cena u apotekama kreće se od 170 pa do 500 dinara po komadu. U ponudi su i takozvane kofil zaštitne maske sa ventilom, koje koštaju od 650 do 800 dinara.

Bitno otkuvavanje

Najekonomičnije, ali i s najmanjim stepenom zaštite od virusa su šivene, obično pamučne maske, koje se mogu kupiti kako u apotekama, tako i na pijaci, kod Kineza, u parfimeriji, knjižari i drugim radnjama. One obične, bez dezena, koštaju oko 100 do 150 dinara, dok za maske s printom treba izdvojiti od 200 do 350 dinara. Višekratne su, te ih građani najčešće biraju. Ipak, treba voditi računa da one budu troslojne i da su od prirodnog materijala, najbolje pamuka.

- Bilo koju masku da nosimo bolje je nego da ne nosimo ništa, tako da izbor maske zavisi od finansijskih mogućnosti. Najjeftinije su šivene, ali i tu treba voditi računa i birati one koje su napravljene od pamuka kako bi mogle da se iskuvaju i opeglaju na visokoj temperaturi. Veću zaštitu imaju one s nekoliko slojeva tkanine - zaključila je dr Radosavljević.

Obavezno nošenje - Bez zaštite kazna 5.000 Radi zaštite od širenja koronavirusa Vlada Srbije propisala je obavezu nošenja zaštitnih maski u javnom prevozu, pri boravku u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom gde nije moguće obezbediti fizičku distancu od 1,5 metara. Propisana kazna za one koji ne nose masku tamo gde je to obavezno je 5.000 dinara.