Vučević: Poslovi moraju da se odvijaju, život da teče, a Srbija ne sme da stane, mora dalje (FOTO)

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno je sa potpredsednicom Vlade i ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zoranom Mihajlović obišao deonicu na autoputu Beograd-Subotica, odnosno radove na rehabilitaciji državnog puta I A reda br. 1.

Oni su zajedno sa v.d. direktora JP “Putevi Srbije” Zoranom Drobnjakom obišli deo puta u blizini petlje Bačka Topola-petlja Sirig gde se izvode radovi na asfaltiranju cele širine kolovoza ukupne dužine 35,3 km. Izvođač radova je preduzeće „Vojput“ d.o.o. Subotica, ukupno je završeno 24,5 km puta, dok se trenutno izvode preostali radovi na asfaltiranju 10,8 km ka petlji Sirig. Ugovoreni rok za završetak radova i puštanje u saobraćaj je sredina avgusta tekuće godine.

- Zadovoljan sam kad vidim kako teku radovi na auto-putu E75, na celoj deonici od Subotice preko našeg Novog Sada do Beograda. Iako to, naravno, trenutno malo otežava saobraćaj, imaćemo bolje i kvalitetnije saobraćajnice, pre svega bezbednije. Radi se ova deonica prema gradu, u pravcu od Siriga, što će učiniti još atraktivnijim prilaz Novom Sadu iz Mađarske ili Subotice. Čeka nas investicija vezana za izgradnju kružne raskrsnice na magistralnom putu M7, u blizini fabrike u izgradnji „Barry Callebaut“ i čitave industrijske zone na tom potezu. To će biti jedna od najvećih kružnih raskrsnica koju će Novi Sad dobiti i time će biti obezbeđen bolji protok saobraćaja za sve zaposlene u fabrikama i firmama koje se nalaze na Zrenjaninskom putu, odnosno na isključenju za auto-put E75, Novi Sad-Istok. Takođe, ni kamioni više neće morati da prolaze kroz grad ili da skreću prema Šangaju, nego će moći da se okrenu kroz kružnu raskrsnicu. U vremenu kada se borimo protiv Kovida 19 svim raspoloživim resursima, istovremeno obraćamo pažnju i na privredu koja ne sme da stane, jer bi negativne ekonomske posledice bile teške i dugoročne. Poslovi moraju da se odvijau, život da teče, a Srbija ne sme da stane, mora dalje da se razvija - rekao je Miloš Vučević.

Potpredsednica Vlade prof. dr Zorana Mihajlović istakla je da se na delu auto-puta od Beograda do Subotice rehabilituje oko 65 km, da je ova deonica skoro završena i da je ostalo još oko 11 kilometara.

- Naš zadatak je da stvorimo uslove da putevi budu rekonstruisani i da se lakše i bezbednije saobraća kroz celu zemlju, a isto tako da stvaramo uslove da gradilišta na teritoriji Srbiji funkcionišu i u ovo dobra epidemije. Kada bi se zbrojali svi infrastrukturni projekti na teritoriji Vojvodine koji se odvijaju i koji su u planu za realizaciju u neposrednoj budućnosti, dolazimo do investicija vrednosti oko pet milijardi evra. Nastavićemo da ulažemo i da odgovorno upravljamo budžetom u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava širom zemlje. U tom pogledu, posebnu zahvalnost upućujem timu Grada Novog Sada koji je uvek spremno odgovarao na sve izazove koje nose zajednički infrastrukturni projekti, od pripreme dokumentacije, svih faza dogovora, do njihove uspešne realizacije – rekla je Zorana Mihajlović i zahvalila se gradonačelniku Vučeviću na dugogodišnjoj sjajnoj saradnji.

Zoran Drobnjak je naglasio da su ti radovi samo jedna od 25 deonica koja se trenutno radi na auto-putevima kroz Srbiju.

- Oko 35 kilometara je dužina predmetne deonice na kojoj je već završeno oko 24 kilometra, tako da nam preostaje da do 15. avgusta završimo preostali deo puta. Ostalo nam je da uradimo i drugu stranu auto-puta oko 25 kilometara, što ćemo završiti do oktobra meseca. U pitanju je jedna kompleksna i ozbiljna rehabilitacija, a cena radova na ovoj deonici košta oko 10 miliona evra – rekao je v.d. direktora JP “Putevi Srbije” Zoran Drobnjak.