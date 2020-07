Potresne reči supruga PREMINULE PORODILJE: Bila je zdrava, a onda je počela da kašlje i moje Aleksandre VIŠE NEMA

"Ne shvatam kako je to moguće, bila je zdrava, a onda odjednom simptomi korone!? Za dva dana ostao sam bez žene i sina..."

Saša Z. iz Orljana kod Doljevaca, koji je u razmaku od dva dana u bolnici izgubio suprugu i sina, rekao je da nikome ne bi poželeo da mu se desi ono što se dogodilo njemu.

- Šta bih vam rekao, teško mi je da bilo šta kažem. Čuvali smo se od korone, pazili smo sve vreme da se slučajno ne razboli, ali dogodilo se iako su testovi bili negativni - kaže Saša.

Sašina supruga Aleksandra (27) juče, nešto pre 9 sati, izgubila je bitku za život, priključena na respirator, samo dan nakon što je preminula i njihova beba...

On je ispričao da se nadao da će njegova supruga da se oporavi i da će sve ipak biti u redu.

- Do poslednje sekunde nije me napuštala nada da će moja supruga da mi se vrati sa tog respiratora zdrava. Izgubili smo bebu, našeg sina kome još nismo ni ime smislili, ali malo sam se tešio da će se barem ona izvući. Verili smo se skoro, odlagali smo svadbu, pa smo planirali da odemo kod matičara da obavimo to venčanje uz najbližu rodbinu, ali se tog četvrtka sve preokrenulo kada se mojoj ženi u trenutku slošilo - ispričao je on.

Aleksandru su lekari pre dva dana porodili na carski rez, jer se njeno stanje pogoršavalo, a time i bebino. Odlučili su da više ne mogu da čekaju i porodili su je... Nažalost, dečak je ubrzo preminuo. Lekari su ga dugo reanimirali, ali bezuspešno...

- Naš sin je otišao prvi. Toliko smo mu se radovali. Samo smo supruga i ja znali da će biti dečak, nikome to nismo rekli. Hteli smo da ih iznenadimo. Nismo mu ni ime smislili, ali toliko planova, toliko snova... Sve je nestalo za tren. Šta će meni sada bilo šta u životu, kad sam izgubio njih - priča neutešni muškarac za Novosti.

Kako dodaje, ne može da shvati kako se sve dogodilo kada je Aleksanda bila zdrava...

- Još ne shvatam kako je to moguće, sve je bilo u redu, Aleksandra je bila zdrava. Tog dana je počela da kašlje i dobila je temperaturu, zbog čega sam je odveo kod lekara, gde su je odmah zadržali. Posle dve nedelje borbe nije joj bilo spasa, iako su angažovani bili svi lekari, pa čak i Ministarstvo zdravlja, koje je redovno zvalo i interesovalo se. Izgleda da je sudbina tako htela. Nalazi PCR testova su negativni, ali svi simptomi korone su tu. Možda ju je imala ranije, a simptome osetila tek kasnije, ko bi znao, više ništa ne znam, očajan sam - kaže on.

Jedva je smogao snage ovaj nesrećni mladić Saša, kog celi kraj poznaje kao vrsnog vatrogasca i divnog komšiju, da sa nama podeli svoju muku. Vest o Aleksandri i njihovoj bebi celo selo Orljane zatvorila je u svoje domove - zbog straha.

- Nismo tako ozbiljno shvatili ovu bolest, sve dok se ovo nije desilo. Sada pazimo i ne izlazimo napolje. Celo selo plače nad sudbinom naših komšija koje su divni, pažljivi, vredni ljudi, uvek tu da pomognu, popričaju... Kako će oni to da prebole, sam Bog zna - kaže meštanka Gorica Tasić.

Trudnica Aleksandra izgubila je juče bitku za život. Ona se u KC Niš lečila zbog sumnje na kovid 19. Njeno stanje se znatno pogoršalo, zbog čega je priključena na mehaničku ventilaciju.

- Od tada su ona i njena beba bile pod 24-časovnim nadzorom lekara, ginekologa, anesteziologa i pulmologa. Plod je bio vitalan, ali zbog pogoršanja vitalnog stanja, konzilijum je doneo odluku da se žena porodi carskim rezom u 31. nedelji trudnoće. Nažalost, došlo je do srčanog zastoja i beba je nakon sat vremena preminula. Trudnica je potom vraćena u jedinicu intenzivne nege na mehaničku ventilaciju. Međutim, bolest je dobila i sistemski karakter popuštanjem više organa, i pored svih napora, ona je u 8.55 preminula - rekao je direktor Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju Radmilo Janković, i tom prilikom, u ime Kliničkog centra, izrazio iskreno žaljenje i saučešće porodici preminule porodilje.

On je dodao da, s obzirom na veliko interesovanje javnosti, kod porodilje nije potvrđen pozitivan nalaz na kovid 19, a KC Niš je pokrenuo standardnu procedure za ovakve procese, te će komisija, sastavljena od lekara Medicinskog fakulteta, izvršiti unutrašnji stručni nalog, a telo je poslato na obdukciju kako bi se i potencijalno utvrdio tačan uzrok smrti.