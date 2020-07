NAJNOVIJA PROGNOZA POZNATOG METEOROLOGA: Od sutra sledi velika promena vremena, a evo šta nas očekuje do kraja leta

Kako se od ranije očekuje, pekosutra nam sledi promena vremena, potvrdio je meteorolog Đorđe Đurić.

On je prodor hladnog fronta najavio za petak, dodajući da uvod treba očekivati već sutra kada će se najpre osetiti blagi pad temperature.

Po njegovim navodima, oblačnost sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom može se očekivati u celoj zemlji, ali u različitim delovima dana.

- Biće sunčano, a onda prepodne u severnim delovima, a popodne i u ostatku zemlje može proći neka oblačnost da ponegde uslovi lokalne pljuskove sa grmljavinom. To je jedan "oslabljeni hladni front", neće doneti drastičnu promenu vremena, već pad temperature za dva do tri stepena u odnosu na danas - rekao je dodajući da se promena odnosi pre svega na Beograd, sever i zapad zemlje.

Kako je rekao, to znači da na jugu i istoku ostaje toplo do 33 stepena, te da će u ostatku biti 28 stepeni, u Beogradu stepen više. Sutradan slede neke značajnije promene.

- U petak sunčano i ponovo toplo, to je prosečna temperatura za naše leto, oko 29 do 32, 33 stepena. Tokom dana do severozapada i zapada, a tokom večeri i noći i do ostatka zemlje, stiže jača promena vremena, samim tim i jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, gde će doći do prodora hladnog fronta, koji će za razliku od sutrašnjeg, u petak veče biti dosta izraženiji. Taj hladni front će usloviti jugoistočni vetar koji će duvati tokom petka, pogotovu tokom noći u subotu sa skretanjem na pojačan severozapadni vetar. Doći će do priliva svežije vazdušne mase, tako i do pada temperature - objasnio je.

Đurić navodi da će pad temperature biti za značajnijih pet, šest stepeni, te da će se osetiti. Dalje navodi da zahlađenje ostaje i u subotu, ali da se ne može uporediti sa prilikama od prošlog vikenda.

- Utorak, sreda ponovo toplo, 32, 33 stepena, nakon čega ponovo sledi jedan manji prodor svežije mase sa lokalnim pljuskovima i sve tako. Kao što je ovaj jul do sad kakav je bio - par lepih dana, pa dan, dva promena vremena - tako će se nastaviti do kraja meseca. Nema drastičnih promena temeperatura, ne očekuje se tropski talas, ne očekuju se ni neke niske temperature - prognoziorao je vreme za predstojećih devet dana.

Pojasnio je da će najavljena velika kiša za petak zahvatiti celu Srbiju, ali da ne očekuje izlivanja, jer su vodostaji niski.

- Na severu zemlje će biti izraženija količina padavina - kazao je upozoravajući na deo zemlje u kom će pasti najviše kiše.