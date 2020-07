Zdravstveni radnici u Srbiji objavili sliku svojih RUKU nakon 8 SATI NOŠENJA RUKAVICA: Prizor je užasan, ali realan (FOTO)

Pogledajte ruku medicinske sestre posle odrađene smene u Kovid bolnici...

Svi smo svesni koliko su zdravstveni radnici preopterećeni u doba pandemije korona virusa, te koliko je njihova žrtva velika, no teško da bilo ko drugi razume koliko je njihov posao zapravo težak. Fotografija koja je objavljena na Fejsbuk strani "Medicinske sestre Srbije" je zapravo fotografija koju je objavio Avaniš Šaran iz Indije.

Predstavnik Indijskog administrativnog centra objavio je fotografiju ruku lekara posle smene koja je trajala 10 sati.

This is the hand of a doctor after removing his medical precautionary suit and gloves after 10 hours of duty.

Salute to the frontline heroes.👍🙏 pic.twitter.com/uuEzGZkWJx — Awanish Sharan (@AwanishSharan) 19. јун 2020.

Ubrzo potom su se javili i drugi zdravstveni radnici koji su podelili fotografije ruku posle rada u Kovid bolnicama.

That was mine wearing two gloves just for 2hours. Went in covid19 ward to do maintenance work. pic.twitter.com/OoUAdJb6qW — Sanjeev Kumar🇮🇳 (@008Sanjeev) 19. јун 2020.

Neki su pokazali kako ruke izgledaju posle šest i po sati rada.

Me too after 6.30hrs pic.twitter.com/PagB4W8FDN — Corona Warrior Abhishek N@ir (@abhishekabhi747) 19. јун 2020.

Iscrpljujuće smene, balansiranje na nekoliko strana, stalna neizvesnost, gledanje smrti u oči, borba za živote najteže obolelih pacijenata... Sve su ovo strašne posledice sa kojima se medicinari nose iz dana u dan.

Fotografije su vrlo brzo postala viralne, a u komentarima se javilo niz ljudi koji su podelili i slike svojih smežuranih ruku nakon višesatnog nošenja rukavica.

Ako neko zaslužuje naše poštovanje i divljenje, to su svakako ovi ljudi - prvi na liniji fronti, spremni da se bore i čuvaju naše živote.