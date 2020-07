NOVI MORATORIJUM OD 1. AVGUSTA - dodatna podrška privredi i građanima

U sklopu novih ekonomskih mera koje je predsednik Aleksandar Vučić juče najavio, naći će se novi moratorijum.

Iz Narodne banke Srbije su potvrdili da su u pripremi odgovarajuće odluke koje će važiti od 1. avgusta i za koje se očekuje da će biti usvojene na vanrednom sastanku Izvršnog odbora NBS već u ponedeljak kada će javnosti biti i saopšteni detalji.

Nova pauza u otplati kredita trebalo bi da se odnosi na kredite pod određenim uslovima, kako za pojedince, tako i za preduzeća i da važi još bar dva meseca.

Prethodni moratoriju u otplati svih kredita, pa i kamata na dozvoljeni minus, kartice i ostala zaduženja, o kom je Odluka doneta tokom Vanrednog stanja, važio je od 31. marta do kraja juna. Za tromesečnu pauzu u otplati kredita odlučilo se 93 odsto klijenata među pravnim licima, a 94 odsto među građanima.

Od 1 jula, rate za one koji nisu odbili moratorijum, na šta su imali pravo do 31. marta, uvećane su za kamate tokom tri meseca moratorijuma, raspodeljene na ostatak duga. Za stambeni kredit, čija je rata oko 300 evra, rate su uvećane za oko 3,5 evra do kraja otplate.

Tri pauzirane kamate za dozvoljeni minus, tokom moratorijuma, pripisuju se ratama u julu, avgustu i septembru.