PAD BROJA ZARAŽENIH OČEKUJEMO VEĆ ZA VIKEND! Doktor Tiodorović otkrio kada će se smiriti epidemija i kada stiže PREDAH OD KORONE

Prema prognozi prof. dr Branislava Tiodorovića, broj zaraženih počeće da pada već od vikenda, dok se sredinom avgusta očekuje potpuno smirivanje epidemije. Međutim, taman kada izađemo iz ovog talasa, posle kratkog predaha, sledi nam jesen, hladnije vreme.

Dokle će trajati ovaj talas?

Prof. dr Branislav Tiodorović pokazao se kao najbolji prognozer dosadašnjeg toka epidemije. Ipak, sada kaže da je teško prognozirati ishod ovog talasa, jer se mere ne poštuju isto u celoj Srbiji i da nema dovoljno odgovornost kod pojedinaca, naročito u mestima koja su bila teško pogođena.

Što se pada broja novozaraženih tiče, očekuju se u toku ove i naredne nedelje bolje brojke, ali je za stabilizaciju broja potrebno vreme bar još tri nedelje.

Klima-uređaji i vetar možda mogu da podignu i ponesu virus, ali on isključivo opstaje u organizmu, tako da definitivno ostaje da je kijanje, kašljanje, govor i direktni kontakt bez maske sigurni vid zaražavanja.

- Ako se ljudi budu ponašali odgovorno, možemo očekivati pad u narednim danima, u tih nekih 10 do 15 dana. Situacija jeste pod kontrolom, ali je nesigurna, kažem to jer je virus tu, on neće nestati, već će se seliti iz organizma u organizam, i to kod onih ljudi koji ne nose maske, ne poštuju mere, ali i kod osoba sa slabijim imunitetom - kaže epidemiolog Tiodorović.

Za otprilike tri nedelje do mesec dana očekujemo smirivanje, smatra on.

- Moramo biti svesni da nije u svakom mestu isto, da ponašanje ljudi varira, ali bi svako trebalo da zna da je važno da bude odgovoran. Što se tiče juga Srbije, očekujemo povećanje u Bujanovcu tokom ove i naredne nedelje, zato apelujem na sve da se odgovorno ponašaju i da poštuju preporučene mere koje su od velike važnosti - kaže epidemiolog Tiodorović.

Šta nas čeka na jesen

Tiodorović objašnjava da eventualni povratak epidemije po završetku leta zavisi od toga kako će se virus korona ponašati na južnoj polulopti i da li će se tamo zaustaviti, da li će doći do smanjenja broja zaraženih.

- Sve zavisi od južne polulopte, ako se tamo bude iscrpeo potencijal virusa i ako bude našao što manje organizama, onda možemo očekivati da eventualno tamo krajem godine dođe talas koji će podsećati na sezonski grip - kaže profesor Tiodorović.

Ali, dodaje, intenzitet zavisi isključivo od toga kako će se tamo završiti.

- Sudar virusa korone i sezonskog gripa ćemo izbeći vakcinacijom, koju je potrebno obaviti već od 1. oktobra. Potrebno je vakcinisati najosetljivije grupe, pre svega na hronične bolesnike, starije osobe, osobe koje rade u masovnoj komunikaciji, decu i trudnice u dogovoru sa njihovim lekarima, dok je za zdravstvene radnike obavezna. Govorimo o vakcini protiv sezonskog gripa - naglašava profesor Tiodorović.